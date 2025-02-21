Госсекретарь заявил, что посольство США в Москве «едва функционирует»

Рубио: с Россией должна быть связь, а посольство в Москве едва функционирует

Фото: Сергей Лантюхов / news.ru / Global Look Press

Американское посольство в Москве в настоящее время «едва функционирует». Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном на ее странице в X.

Он подчеркнул, что Вашингтону необходимо наладить дипломатические каналы с Россией, чтобы прояснить ее позицию по урегулированию конфликта на Украине.

«У нас должна быть связь с ними. Первый шаг — наше посольство в Москве, которое едва функционирует», — заявил Рубио.

По его словам, при администрации экс-президента Джо Байдена Вашингтон утратил контакт с Москвой, чего не происходило даже в период холодной войны. Он напомнил, что между СССР и США поддерживались каналы связи, которые сейчас практически не работают.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 февраля заявил, что отношения Москвы и Вашингтона начали отходить от критической точки, к которой они подошли в последние годы. По его словам, в двусторонних контактах появилась «позитивная атмосфера», а намерения сторон выглядят «правильными». Министр подчеркнул важность продолжения диалога, взаимного понимания и принятия реалистичных решений.

Глава МИДа отметил, что США выразили заинтересованность в устранении препятствий для реализации взаимовыгодных проектов с Россией. Лавров добавил, что президент США Дональд Трамп стал первым западным лидером, признавшим, что первопричиной конфликта на Украине стало ее втягивание в НАТО. Он напомнил, что в разговоре с Трампом президент России Владимир Путин акцентировал внимание на важности долгосрочного мира, а не временного перемирия, которое позволит Киеву усилить вооруженные силы.

Переговоры между представителями России и США состоялись 18 февраля в Эр-Рияде. Это была первая встреча на высоком уровне с начала военной операции на Украине. Стороны обсудили двусторонние отношения и конфликт, в том числе договорились о восстановлении численности посольств и совместной работе спецпредставителей по окончании боевых действий.