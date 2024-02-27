Премьер Атталь не исключил отправку войск Франции на Украину

Премьер Франции вслед за Макроном допустил возможность отправки войск на Украину. Ранее французский лидер говорил, что этот вопрос обсуждается, но консенсуса по нему нет. В Кремле отмечали «фактическую войну» Москвы и Запада

Габриэль Атталь (Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь в интервью RTL не исключил отправку западных войск на Украину в будущем. Ранее с аналогичным заявлением выступил президент Эммануэль Макрон.

Атталя попросили объяснить, значат ли слова Макрона, что в ближайшем будущем французские солдаты могут принять участие в конфликте на Украине. Он ответил, что раньше западные страны исключали многие возможности оказания помощи Киеву, однако впоследствии эти решения были согласованы. «Считайте, что с этим вопросом [об отправке французских военных] все ясно», — заявил премьер.

«Первый вопрос, который мы должны задать себе, заключается в том, согласны ли мы с перспективой, что в какой-то момент Россия может выиграть эту войну? Вместе с президентом республики мы отвечает «нет», — заявил Атталь.

По его словам, «нельзя мириться с тем, что авторитарная страна может силой взять под контроль демократическую». «Я не хочу, чтобы мое поколение и будущее росли в мире угроз, — добавил он. — За Украиной стоим мы».

Макрон ранее говорил о необходимости поражения России «для безопасности и стабильности в Европе». По его словам, в будущем вопрос об отправке наземных войск на Украину исключать нельзя, однако пока по нему нет консенсуса.

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил об обсуждении рядом стран Евросоюза и НАТО возможности отправки своих войск на Украину в рамках двусторонних договоренностей. Он не уточнил, о каких государствах идет речь. В Еврокомиссии, комментируя слова Фицо, заявили РБК о праве каждой страны блока решать, какой тип военной поддержки оказать Киеву. В НАТО и ЕС ранее исключали возможность переброски своих войск на Украину из-за нежелания становиться участниками конфликта.

В Кремле отмечали, что Россия начала военную операцию против Украины, а продолжает «как фактически войну между Москвой и коллективным Западом». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков считает, что вмешательство западных стран осложняет конфликт, но российская сторона добьется своих целей.