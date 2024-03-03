Писториус допустил, что из-за утечки разговора офицеров возбудят дело
Министр обороны Германии Борис Писториус не исключил, что Генпрокуратура ФРГ может возбудить дело из-за утечки разговора офицеров бундесвера.
«Я уверен, что если будут обнаружены отправные точки, свидетельствующие о противоправных действиях, то компетентные органы, конечно, начнут расследование», — сказал Писториус (цитата по ТАСС).
Министр отметил, что все будет зависеть от результатов расследования Федерального ведомства военной контрразведки (BAMAD).
Утром 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что «товарищи в погонах» передали ей 40-минутную запись разговора высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали возможность удара по Крымскому мосту.
Спустя несколько часов Симоньян опубликовала имена офицеров и расшифровку их разговора. По ее данным, обсуждение состоялось 19 февраля между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
Согласно расшифровке, немецкие офицеры обсуждали возможность поставок дальнобойных ракет Taurus на Украину, отмечая в том числе проблемы со сроками производства и обучения украинских военных. Также, как следует из публикации, они намеревались обмениваться информацией через компанию — производителя ракет, чтобы Германия не была напрямую участницей конфликта.
В Минобороны Германии сообщили, что Федеральное ведомство военной контрразведки (BAMAD) «инициировало все необходимые меры», чтобы выяснить точную причину произошедшего.
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