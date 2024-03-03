WSJ заявила о риске ухудшения отношений Германии и НАТО из-за утечки
Утечка разговора немецких высокопоставленных офицеров, запись которого опубликовала главред RT Маргарита Симоньян, сославшись на «товарищей в погонах», может обострить отношения Германии с союзниками по НАТО, сообщает The Wall Street Journal.
Высокопоставленные немецкие чиновники подтвердили изданию подлинность записи, рассказав, что беседу офицеры вели через коммерческую незашифрованную платформу для онлайн-конференций WebEx. Чиновники, знакомые с ходом расследования, сообщили, что эта платформа широко используется военными и другими секретными ведомствами Германии.
О том, что обнародованный разговор велся в WebEx, писали и немецкие СМИ, в частности Bild. В пресс-службе Минобороны Германии изданию сообщили о «признаках того, что было использовано недостаточно защищенное средство связи в связи с очевидно обсуждаемым содержанием». Это является одним из предметов расследования, добавили в ведомстве. По данным следствия, других инцидентов с прослушиванием разговоров на данный момент не выявлено.
По информации Bild, в правительственных кругах надеются, что результаты расследования будут известны через несколько дней. Только после этого будет принято решение о последствиях.
Симоньян опубликовала аудиозапись разговора, расшифровку и имена военных, участвовавших в обсуждении, 1 марта. Согласно записи, они обсуждали в том числе возможность передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus, несмотря на отказ канцлера Германии Олафа Шольца, удар ими по «мосту на востоке», а также «командировку» в компанию — производителя ракет MBDA своих сотрудников, чтобы Берлин не стал прямым участником конфликта. В заявлениях, приписываемых немецким офицерам, звучали слова о присутствии на Украине британских и американских военных.
Германия начала проверку сообщений. 2 марта Der Spiegel со ссылкой на результаты первоначального анализа Минобороны Германии подтвердила подлинность этой аудиозаписи. Frankfurter Allgemeine Zeitung писала, что одной из целей утечки могло быть предотвращение поставки Taurus Германии, и отмечала неизменность позиции Шольца по этому вопросу.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от Германии объяснений перехваченного разговора и пообещала рассмотреть как признание вины «попытки уйти от ответов на вопросы».
За день до публикации Симоньян британский депутат-консерватор Тобиас Эллвуд, бывший председатель комитета британской палаты общин по обороне обвинил Шольца в «злоупотреблении разведданными» в связи с его словами о помощи британских военных украинским с применением дальнобойных ракет Storm Shadow, которые Лондон передал Киеву. Об этом он рассказал, выступая против передачи Украине ракет Taurus, объясняя свою позицию в том числе тем, что Берлин не должен становиться стороной конфликта.
До этого Bloomberg сообщал об усилении разногласий между Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном из-за слов последнего о возможности отправки войск стран НАТО на Украину. Позже во Франции объяснили, что президент имел в виду отправку военных не для участия в боях, а в рамках расширения помощи Украине в разминировании и применении западного оружия.
Ряд западных стран, в том числе Германия исключили отправку своих войск на Украину. В Кремле заявили, что появление военных из стран НАТО на Украине сделает конфликт с Россией неизбежным.
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