ЕК допустила отправку доходов от активов России на оружие для Украины

Глава Еврокомиссии допустила использование доходов от замороженных активов Центробанка России на производство оружия для Украины. В Москве предупреждали о «жестких ответных мерах» при любых действиях с этими средствами

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен допустила использование доходов от замороженных активов России на производство оружия для Украины.

«Еще один шаг, который мы предпримем сейчас, заключается в том, что мы разберемся с доходами от российских активов, которые были заморожены <...>. Мы ясно дали понять, что вырученные средства или непредвиденная прибыль не относятся к российским активам. Мы можем взять эти доходы и вложить, например, в производство оружия для Украины», — заявила она в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция которой велась на сайте мероприятия.

После начала военной операции на Украине западные страны заблокировали активы Центробанка России на сумму порядка €260 млрд, более двух третей из них находилось в Евросоюзе. По данным Financial Times, €191 млрд хранилось в бельгийской Euroclear.

В начале февраля финансовая группа говорила о получении доходов в размере €4,4 млрд в 2023 году от российских активов, что эквивалентно порядка 80% всех процентных доходов Euroclear за этот период. Исполнительный директор бельгийского депозитария Лив Мостри сочла менее рискованным использование этой прибыли, чем конфискацию самих активов. Она также прогнозировала аналогичную или даже большую прибыль по итогам 2024 года в случае сохранения процентных ставок.

12 февраля Евросовет запретил распоряжаться чистой прибылью от замороженных российских активов и постановил отдельно учитывать и хранить доход от их использования. Там назвали это решение «шагом к потенциальному введению взноса в бюджет Евросоюза с чистой прибыли от активов» для дальнейшей поддержки, восстановления и реконструкции Украины. В ЕК оценивали объем необходимых средств на восстановление страны в €452,8 млрд.

В МИД России предупреждали о «жестких ответных мерах» в случае любых действий с замороженными активами. В ведомстве отмечали, что подобные шаги западных стран будут восприняты как «воровство».