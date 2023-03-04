Старовойт сообщил о дополнительных силах для защиты границы

Старовойт поручил усилить меры безопасности в Курской области 2 марта — в день, когда украинские ДРГ атаковали приграничные села в Брянской области. По его словам, регион уже получает дополнительные средства защиты от Минобороны

Роман Старовойт (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Курская область получает дополнительные силы и средства Министерства обороны России для обеспечения безопасности жителей региона, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт по итогам совещания с Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардией.

«Приняты все необходимые решения для обеспечения безопасности жителей и гостей нашей области, охраны объектов инженерной и критически важной инфраструктуры. В настоящее время Курская область получает дополнительные силы и средства Министерства обороны», — подчеркнул он.

По словам главы региона, особое внимание уделяется приграничным районам. «Залог безопасности — единство с нашей армией и постоянная бдительность», — заключил Старовойт.

Власти Курской области регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины, а также о погибших и пострадавших. В регионе действует средний уровень реагирования и бессрочный высокий (желтый) уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает, в частности, усиление охраны общественного порядка и особый контроль критических объектов инфраструктуры.

2 марта, после атаки диверсионно-разведывательных групп на приграничные села Любечане и Сушаны в Брянской области и обстрелов Курской области, Старовойт поручил усилить меры безопасности в регионе.

При атаке диверсантов в Брянской области погибли два человека. Президент России Владимир Путин охарактеризовал нападение на приграничный район как теракт. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал данные о причастности Украины к нападению и захвату заложников провокацией.

Следственный комитет после атаки возбудил уголовное дело по ст. 205, 317 и 167 УК (теракт, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожение имущества).