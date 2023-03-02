В Курской области усилят меры безопасности

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В Курской области по поручению губернатора Романа Старовойта усилят меры безопасности из-за ситуации в приграничных населенных пунктах. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь главы региона Анастасия Гурина.

«Ранее уже была усилена охрана общественного порядка. Особый контроль осуществляется на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность региона», — отметила она.

В Курской области действует средний уровень реагирования и бессрочный высокий (желтый) уровень террористической опасности.

2 марта в регионе попал под обстрел поселок Теткино, а также села Троицкое (Кореневский район) и Бегоща (Рыльский район). В результате в поселке погиб мужчина, еще один житель пострадал.

Брянскую область в этот день атаковала диверсионно-разведывательная группа. Злоумышленники проникли с Украины в село Любечане (Климовский район) и обстреляли автомобиль. В результате водитель погиб, пострадал мальчик, ему сделали операцию и извлекли пулю. Позднее губернатор Александр Богомаз сообщил еще об одном погибшем мужчине. Кроме того, село Сушаны атаковал беспилотник. ФСБ позднее сообщила, что диверсантов выдавили с территории Брянской области, по ним нанесли массированный артиллерийский удар.