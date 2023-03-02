Курский губернатор сообщил о гибели мужчины при обстреле поселка Теткино

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В результате обстрела поселка Теткино в Курской области пострадали двое мужчин, один из них скончался, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram. Второго госпитализировали с ранениями средней тяжести.

Теткино находится в Глушковском районе, который граничит с Сумской областью Украины. Об обстреле поселка с украинской стороны Старовойт сообщил час назад.

По словам губернатора, «всего зафиксировали пять прилетов», по предварительным данным, повреждены три домовладения, в результате обстрела в поселке нарушено электроснабжение.

В Курской области бессрочно установлен желтый уровень террористической опасности. Он же действует в Брянской области. 2 марта губернатор Александр Богомаз сообщил, что на территорию региона проникла «диверсионно-разведывательная группа» со стороны Украины. В ФСБ заявили, что в Климовском районе «проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов».