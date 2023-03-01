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Обвинение запросило девять лет колонии для автора «Протестного МГУ»

Прокурор запросил девять лет колонии для автора «Протестного МГУ» Иванова
Дмитрия Иванова обвиняют в распространении фейков о российской армии, он находится под стражей с лета прошлого года. Защита пыталась вызвать в суд Конашенкова, Лаврова и Небензю как свидетелей по делу
Дмитрий Иванов
Дмитрий Иванов (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

В ходе заседания Тимирязевского районного суда Москвы прокурор запросил девять лет лишения свободы для автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова по делу о «фейках» про армию России, передает канал.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Тимирязевского суда.

Иванова задержали и арестовали в июне прошлого года.

Дмитрий Иванов — студент факультета вычислительной математики и кибернетики и один из создателей телеграм-канала «Протестный МГУ», где рассказывали о нарушении прав учащихся. Иванова обвиняют в распространении фейков о российской армии по мотивам политической или идеологической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). С начала лета прошлого года Иванов находится под стражей.

Поводом для возбуждения дела по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России) стали публикации в «Протестном МГУ». В них говорилось о якобы совершенных российскими войсками военных преступлениях, убийствах мирного населения и разрушении гражданской инфраструктуры Украины. Как считает обвинение, этими постами активист «подорвал авторитет российской армии и вызвал у неограниченного круга лиц чувство тревоги и беспокойства».

Дело в отношении Иванова поступило в суд в августе 2022 года.

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Ранее он получил 25 суток административного ареста по статье о повторном нарушении порядка проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

В начале февраля адвокат Иванова Мария Эйсмонт опубликовала фото извещений о повестках в суд, которые судья Тимирязевского суда выписала представителю Минобороны России Игорю Конашенкову, министру иностранных дел Сергею Лаврову и постоянному представителю России в ООН Василию Небензе.

Как пояснила защитник, решение вызвать Конашенкова, Лаврова и Небензю в суд связано с наличием их заявлений в материалах дела, возбужденного против ее подзащитного. «И исходя из того, что информация в канале Димы Иванова противоречит заявлениям представителей Минобороны и МИДа, следствие обвиняет Диму в распространении заведомо ложной информации. Вместе с тем совершенно непонятно, из чего исходит обвинение, считая, что заявления данных лиц не должны подвергаться никакой проверке и являются априори заведомо истинными», — объяснила Эйсмонт.

В суде сообщили, что повестки выписаны, но явку по ним должна обеспечить защита. Однако позднее в пресс-службе московских судов общей юрисдикции заявили, что суд не давал согласие на вызов Лаврова, Небензи и Конашенкова как свидетелей по делу.

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Виктория Громова Виктория Громова, Елена Чернышова
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