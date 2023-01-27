Суд заочно приговорил экс-майора полиции к 8 годам за фейки об армии
Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам лишения свободы майора полиции в отставке Олега Кашинцева, сообщили РБК в пресс-службе суда. Его обвиняют в распространении заведомо ложной информации о российской армии.
«Мера пресечения оставлена без изменения в виде заключения под стражу. Срок отбытия наказания в виде лишения свободы исчислять с момента экстрадиции, либо с момента его задержания на территории России», — сообщили РБК в пресс-службе.
Суд также лишил Кашинцева права заниматься деятельностью, которая связана с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет), на 4 года, а также права занимать должности в правоохранительных органах, которые связаны с осуществлением функций представителя власти, на тот же срок. Кроме того, Кашинцева лишили звания «майор полиции».
РБК обратился за комментарием к Олегу Кашинцеву.
Кашинцева признали виновным по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Поводом стали его посты в соцсетях.
Сейчас Кашинцев находится за пределами России. В декабре 2021 года он в полицейской форме вышел на Красную площадь с плакатом в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального.