Зеленский анонсировал «весомый шаг» после переговоров в Абу-Даби
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обмен военнопленными с Россией «в ближайшее время», назвав это весомым шагом в контексте переговоров в Абу-Даби. Об этом он рассказал в Telegram-канале.
Глава государства рассказал о докладе ему членов украинской делегации по итогам первого дня переговоров с Россией и США в Абу-Даби.
«Мы обсудили промежуточные итоги переговоров за этот день. Продолжат завтра [переговоры]. Также будет весомый шаг: мы ожидаем в ближайшее время обмен военнопленных. Нужно возвращать пленных домой», — сказал Зеленский.
Также он добавил, что у Украины «очень четкая позиция» на переговорах. По словам политика, военный конфликт нужно завершать «реально», и готова к этому должна быть именно Россия.
«И также партнеры должны быть готовы обеспечить это реально — своими реальными гарантиями, гарантиями безопасности», — сказал Зеленский.
Материал дополняется
