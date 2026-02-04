Зеленский после первого дня переговоров в Абу-Даби заявил об ожидаемом обмене

Зеленский анонсировал «весомый шаг» после переговоров в Абу-Даби

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обмен военнопленными с Россией «в ближайшее время», назвав это весомым шагом в контексте переговоров в Абу-Даби. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

Глава государства рассказал о докладе ему членов украинской делегации по итогам первого дня переговоров с Россией и США в Абу-Даби.

«Мы обсудили промежуточные итоги переговоров за этот день. Продолжат завтра [переговоры]. Также будет весомый шаг: мы ожидаем в ближайшее время обмен военнопленных. Нужно возвращать пленных домой», — сказал Зеленский.

Также он добавил, что у Украины «очень четкая позиция» на переговорах. По словам политика, военный конфликт нужно завершать «реально», и готова к этому должна быть именно Россия.

«И также партнеры должны быть готовы обеспечить это реально — своими реальными гарантиями, гарантиями безопасности», — сказал Зеленский.

Материал дополняется