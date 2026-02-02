 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Умеров пообещал в ближайшее время «результаты» по обмену пленными

Сюжет
Военная операция на Украине

В ближайшее время станет известно о некоторых «результатах», касающихся обмена пленными между Россией и Украиной, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, передает «РБК Украина».

«В ближайшее время вы услышите определенные результаты по обмену пленными», — сказал он. Других деталей Умеров не уточнил. 

Лавров рассказал, сколько тел погибших военных обменяли Россия и Украина
Политика
Фото:РИА Новости

С начала конфликта в 2022 году Россия и Украина неоднократно обменивались пленными. В 2025 году из украинского плена в результате обмена вернулись свыше 1,8 тыс. российских военнослужащих.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией

Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»

Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года

Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США

Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Рустем Умеров Украина обмен пленными
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
Материалы по теме
Умеров подтвердил продолжение переговоров России, США и Украины 24 января
Политика
Путин высоко оценил роль ОАЭ в обмене пленными с Украиной
Политика
Москалькова призвала Киев возобновить обмены военнопленными
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 02 фев, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 02 фев, 17:27
Bloomberg оценил возможную капитализацию SpaceX и xAI перед IPO Технологии и медиа, 00:31
«Аэрофлот» увеличил цены по плоским тарифам на Дальний Восток Бизнес, 00:20
Вступило в силу постановление об отказе ЕС от российского газа Политика, 00:14
Россияне рекордно нарастили вложения в золото. Удастся ли им заработатьПодписка на РБК, 00:01
Умеров пообещал в ближайшее время «результаты» по обмену пленными Политика, 02 фев, 23:58
Президент Италии призвал к олимпийскому перемирию Политика, 02 фев, 23:50
Из больницы в Латвии уволили 49 граждан России и Белоруссии Политика, 02 фев, 23:43
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Крупнейшие нефтекомпании Европы перейдут к политике жесткой экономии Экономика, 02 фев, 23:35
«Россети» сообщили, кого затронет новый механизм оплаты для потребителей Бизнес, 02 фев, 23:21
Британским военным разрешат самим сбивать беспилотники у армейских баз Политика, 02 фев, 23:18
Лавров заявил о предложении Вашингтону убрать барьеры в отношениях Политика, 02 фев, 23:02
Премьеры Дании и Канады выступили за «надежные гарантии» Украине Политика, 02 фев, 23:00
Задержанный в Псковской области признался в убийстве 9-летнего мальчика Общество, 02 фев, 22:28
Детсад, в котором угорели дети, подключили к газу незаконно Общество, 02 фев, 22:21