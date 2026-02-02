Умеров пообещал в ближайшее время «результаты» по обмену пленными

В ближайшее время станет известно о некоторых «результатах», касающихся обмена пленными между Россией и Украиной, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, передает «РБК Украина».

«В ближайшее время вы услышите определенные результаты по обмену пленными», — сказал он. Других деталей Умеров не уточнил.

С начала конфликта в 2022 году Россия и Украина неоднократно обменивались пленными. В 2025 году из украинского плена в результате обмена вернулись свыше 1,8 тыс. российских военнослужащих.

