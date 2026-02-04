 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Bloomberg узнал, что США подготовили санкции против России

Сюжет
Война санкций
Новый пакет санкций уже готов, но США пока их не вводят, говорят собеседники Bloomberg. По данным издания, Вашингтон собирался усилить давление на энергетику при отклонении мирной сделки. Россия считает санкции незаконными
Фото: Ken Cedeno / Reuters
Фото: Ken Cedeno / Reuters

США подготовили новые санкции против России, но пока не вводят их, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, говоривших на условиях анонимности.

Собеседники Bloomberg отметили, что наблюдают за мирными переговорами с долей скептицизма, и она растет. 4–5 февраля в Абу-Даби проходит новый раунд переговоров России, Украины и США.

Источники ранее сообщили изданию, что США готовят новый пакет санкций против российского энергетического сектора, чтобы усилить давление на Москву в случае, если она отклонит мирное соглашение с Украиной. Рассматриваются разные варианты, в том числе против судов, которые Вашингтон считает принадлежащими к теневому флоту и используемыми для транспортировки нефти по морю. Также санкции могут быть введены против трейдеров, содействующих этим операциям, говорили собеседники Bloomberg.

Politico узнало о задержке проекта новых санкций ЕС против России
Политика
Фото:Mark Renders / Getty Images

ЕС также подготовил очередной, уже 20-й по счету, пакет санкций против России. Его принятие задерживается, хотя Еврокомиссия может сделать это «в любой день», писала Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Ожидается, что санкции будут представлены до 24 февраля, рассказали собеседники издания. Эти же сроки ранее называл Euractiv.

Bloomberg утверждал, что в рамках нового пакета санкций ЕС может ограничить импорт российских металлов, таких как иридий, родий, платина и медь. Источники Politico, однако, отказались подтвердить эти сведения. Последний — 19-й — пакет санкций против России ЕС ввел 23 октября прошлого года.

Москва считает санкции Запада незаконными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что экономика страны «функционирует под огромным количеством рестрикций», поэтому на этот счет выработан «определенный иммунитет».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
санкции США Украина мирные переговоры
Материалы по теме
Politico узнало о задержке проекта новых санкций ЕС против России
Политика
Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС
Политика
Bloomberg узнал о планах ЕС по санкциям против российских платины и меди
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
Песков рассказал о закрытой части видеоконференции Путина и Си Политика, 13:34
Что известно о главе российской делегации на переговорах в ОАЭ Костюкове 13:33
PUNKT E подвел итоги 2025: рост с опережением рынка и развитие сервисов Компании, 13:30
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полеты Политика, 13:19
Чем известен погибший участник «калийной войны» с Минском Баумгертнер 13:18
Как расширить географию присутствия за счет партнерского маркетинга Отрасли, 13:17
Федор Чалов будет играть за аутсайдера чемпионата Турции до конца сезона Спорт, 13:15
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Кремль ответил на вопрос о цели ударов по энергетике Украины Политика, 13:13
✍🏻 «То и дело тушим пожары»: узнайте, как у вас отлажены процессы. Тест Образование, 13:11
Швейцария оказалась единственным кандидатом на зимнюю Олимпиаду-2038 Спорт, 13:11
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Полиция подтвердила, что на Кипре нашли мертвым Баумгертнера Бизнес, 13:09
«Сбер» рассказал о выдаче денег под залог танкеров, нефтебаз и Чебурашки Финансы, 13:08
В Абу-Даби начались переговоры России, Украины и США Политика, 13:02