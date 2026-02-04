Bloomberg узнал, что США подготовили санкции против России

Новый пакет санкций уже готов, но США пока их не вводят, говорят собеседники Bloomberg. По данным издания, Вашингтон собирался усилить давление на энергетику при отклонении мирной сделки. Россия считает санкции незаконными

Фото: Ken Cedeno / Reuters

США подготовили новые санкции против России, но пока не вводят их, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, говоривших на условиях анонимности.

Собеседники Bloomberg отметили, что наблюдают за мирными переговорами с долей скептицизма, и она растет. 4–5 февраля в Абу-Даби проходит новый раунд переговоров России, Украины и США.

Источники ранее сообщили изданию, что США готовят новый пакет санкций против российского энергетического сектора, чтобы усилить давление на Москву в случае, если она отклонит мирное соглашение с Украиной. Рассматриваются разные варианты, в том числе против судов, которые Вашингтон считает принадлежащими к теневому флоту и используемыми для транспортировки нефти по морю. Также санкции могут быть введены против трейдеров, содействующих этим операциям, говорили собеседники Bloomberg.

ЕС также подготовил очередной, уже 20-й по счету, пакет санкций против России. Его принятие задерживается, хотя Еврокомиссия может сделать это «в любой день», писала Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Ожидается, что санкции будут представлены до 24 февраля, рассказали собеседники издания. Эти же сроки ранее называл Euractiv.

Bloomberg утверждал, что в рамках нового пакета санкций ЕС может ограничить импорт российских металлов, таких как иридий, родий, платина и медь. Источники Politico, однако, отказались подтвердить эти сведения. Последний — 19-й — пакет санкций против России ЕС ввел 23 октября прошлого года.

Москва считает санкции Запада незаконными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что экономика страны «функционирует под огромным количеством рестрикций», поэтому на этот счет выработан «определенный иммунитет».