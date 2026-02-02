Bloomberg узнал о планах ЕС по санкциям против российских платины и меди

ЕС хочет ввести санкции против российских меди и платины, узнал Bloomberg. Для этого нужно согасие всех стран-членов объединения. Новый пакет ограничений в отношении Москвы могут ввести уже до конца месяца, говорится в статье

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против российских меди и платины, передает Bloomberg.

Новые ограничения, если они будут поддержаны государствами-членами ЕС, будут распространяться на иридий, родий, платину и медь, рассказали собеседники агентства. Санкции требуют поддержки всех государств-членов блока. Новый пакет санкций планируется принять уже в феврале, говорится в статье.

Запрет планируется принять на фоне напряженной ситуации на рынке целевых металлов. Цены на медь за последний год достигли рекордных максимумов на фоне высокого спроса и ограниченных поставок с рудников по всему миру.

Так, в 2025 году цены на медь выросли на 42%, а с начала 2026 года — на 5%. В конце января цены на медь на бирже в Лондоне впервые превысили $14 тыс. за тонну. Как писал Bloomberg, медь показала самый сильный рост более чем за 16 лет на фоне интенсивной спекулятивной торговли в Китае. Вместе с этим ожидается дефицит платины, сказано в публикации.

Санкции Великобритании запрещают торговлю и поставку меди российского происхождения еще с 2023 года. Годом позже Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США также ввело запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского производства.

Эти меры привели к сокращению спроса. Тем не менее, многие из этих металлов поступают на западные рынки, даже несмотря на то, что основная часть объемов перенаправляется в Азию, пишет Bloomberg.

Евросоюз напрямую не вводил санкции против российской меди, но запретил ввоз определенных товарных категорий из меди, например, медные провода, трубы и фольгу. С 2022-го ЕС также запрещает импортировать изделия из стали и железа из Россию.

Евросоюз после начала российской военной операции на Украине ввел против Москвы 19 пакетов санкций, сейчас идет разработка 20-го.

Россия считает санкции Запада незаконными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что экономика страны «функционирует под огромным количеством рестрикций», поэтому на этот счет выработан «определенный иммунитет».