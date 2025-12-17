 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
Bloomberg сообщил о подготовке США новых санкций против России

Bloomberg: США готовят санкции против России на случай неудачи с мирной сделкой
Война санкций
Мирный план по Украине
Меры коснутся российского энергетического сектора, в том числе теневого флота и трейдеров. Они могут быть представлены уже на этой неделе. Россия считает санкции западных стран незаконными
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

США готовят новый пакет санкций против российского энергетического сектора, чтобы усилить давление на Москву в случае, если она отклонит мирное соглашение с Украиной, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как пишет агентство, США рассматривают разные варианты, в том числе против судов теневого флота, используемых для транспортировки нефти по морю. Также санкции могут быть введены против трейдеров, содействующих этим операциям, говорят собеседники Bloomberg.

По словам нескольких источников, новые меры Вашингтон может представить уже на этой неделе.

ЕС впервые ввел санкции против гражданина США в рамках мер против России
Политика
Джон&nbsp;Марк&nbsp;Дуган

Американский министр финансов Скотт Бессент обсудил эти планы во время встречи с группой европейских послов в начале этой недели, отметили собеседники Bloomberg. Тем не менее окончательное решение в этом вопросе остается за президентом США Дональдом Трампом, подчеркнули они.

Меры обсуждаются на фоне переговоров представителей США с Украиной и Россией об урегулировании конфликта. Последний раунд переговоров между Вашингтоном и Киевом с участием представителей Европы и НАТО прошел 14 и 15 декабря в Берлине. До этого в Москву приезжали американские переговорщики — зять Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что сейчас Вашингтон ждет от России «фидбэк».

Axios и Bild писали, что администрация Трампа давит на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на предложенную Вашингтоном мирную сделку. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер говорил при этом, что Трамп ищет способы надавить как на Украину, так и на Россию, чтобы положить конец конфликту.

Ранее, 15 декабря, главы МИД стран Евросоюза одобрили новые ограничительные меры против 14 физлиц и компаний в рамках антироссийских санкций. В список впервые попал гражданин США. Новые меры станут частью 20-го пакета санкций ЕС и будут направлены в том числе против теневого флота.

Москва считает санкции западных стран незаконными.

Читайте РБК в Telegram.

Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
мирный план США Украина санкции против России

