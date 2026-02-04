 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
Politico узнало о задержке проекта новых санкций ЕС против России

Сюжет
Война санкций
Фото: Mark Renders / Getty Images
Фото: Mark Renders / Getty Images

Принятие 20-го пакета санкций Евросоюза против России опаздывает, Еврокомиссия может объявить о начале рассмотрения новых ограничений «в любой день», сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов. Точные сроки пока не определены.

Подготовка пакета сопровождается закрытыми консультациями между представителями стран ЕС. В минувшие выходные послы государств — членов объединения в неформальном формате обсудили свои позиции с Еврокомиссией, говорится в статье.

Politico отмечает, что эти неформальные встречи внутри ЕК называют «исповеди», а встречи по утверждению новых назначений — конклавами, что отражает пристрастие Брюсселя к католическим терминам для описания политических процессов.

Ожидается, что санкции будут представлены до 24 февраля, рассказали собеседники издания. Накануне этой даты в Брюсселе запланирована встреча министров иностранных дел стран Евросоюза, которая может стать ориентиром для окончательного утверждения пакета, пишет Politico.

Bloomberg утверждал, что в рамках нового пакета санкций ЕС может ограничить импорт российских металлов, таких как иридий, родий, платина и медь. Однако собеседники Politico отказались подтвердить эти сведения.

Член Международного союза экономистов Игорь Диденко в эфире Радио РБК заявил, что в период резкого роста цен на металлы платиновой группы ограничения со стороны Евросоюза не останутся незамеченными, но «к санкциям нам не привыкать».

По его словам, Европа давно не является ключевым торговым партнером для России, и основные экономические потоки уже переориентированы на страны Азии и глобального Юга. «Конечно, восточные партнеры ищут свою выгоду, и, конечно же, они любят и умеют торговаться <…> Та же самая платина выросла за последнее время в 2,5 раза от цен, которые были год назад. Мы видим ту же ситуацию на рынке меди, на рынке палладия. И то, что сейчас их активно покупают — это в любом случае для нас выгодно, даже с дисконтом», — отметил Диденко.

Материал дополняется

Теги
санкции ЕС Евросоюз
