Euractiv узнал, что ЕС может представить 20-й пакет санкций к 24 февраля
Евросоюз планирует представить 20-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на дипломата.
В числе возможных мер — запрет экспорта предметов роскоши в Россию, ограничение обслуживания российских нефтяных танкеров и сокращение квот на импорт российских удобрений.
Текущий запрет на экспорт распространяется на товары стоимостью более €300 за штуку, однако многие европейские бренды продолжают продаваться в России, в том числе через реэкспорт из Китая, Турции и других стран, сказано в публикации.
Welt со ссылкой на источники среди дипломатов сообщал, что пакет предусматривает ограничения в энергетическом и банковском секторах, усиление контроля обхода санкций, а также ограничения на поездки и заморозку активов для лиц и организаций, «несущих ответственность» за перемещение украинских детей. Рассматривается также запрет на импорт российского урана с ограничениями для «Росатома».
Москва считает любые ограничения западных стран незаконными и настаивает на их отмене. Пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что санкции не влияют на российскую позицию.
