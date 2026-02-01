Трамп рассчитывает, что Китай и Индия будут покупать нефть у Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что Индия будет покупать нефть у Венесуэлы. Также он пригласил присоединиться к этому Китай. Такое заявление американский лидер сделал в ходе разговора с журналистами. Трансляция опубликована на Youtube-канале Белого дома.
«Китай может прийти и заключить отличную сделку с нефтью. Знаете, мы их приветствуем. Мы уже заключили сделку. Индия будет покупать венесуэльскую нефть вместо того, чтобы покупать ее у Ирана. Так что мы уже согласовали концепцию сделки. Но Китай может приходить и покупать нефть», — сказал Трамп.
При этом президент США заявил, что Вашингтон еще не обсуждал с Каракасом то, как будет распределяться прибыль от продажи венесуэльской нефти. Однако он отметил, что у Штатов сейчас отличные отношения с руководством южноамериканской страны.
«Они делают очень хорошую работу. Мы будем продавать много нефти. Мы возьмем часть, они возьмут много. Они будут зарабатывать больше, чем когда-либо. И это будет выгодно для нас. Я думаю, что Венесуэла действительно справится», — сказал республиканец.
8 января, спустя несколько дней после того как США провели военную операцию в Венесуэле и захватили президента Николаса Мадуро с супругой, Трамп сообщил, что США «могут использовать и забирать» нефть Венесуэлы.
Он также сказал, что Штаты будут давать республике деньги, в которых она отчаянно нуждается. Министр энергетики США Крис Райт говорил, что США намерены установить значительный контроль над нефтяной промышленностью Венесуэлы и при этом полностью контролировать экспорт.
