Трамп рассчитывает, что Китай и Индия будут покупать нефть у Венесуэлы

По словам президента США, Индия будет покупать нефть у Венесуэлы вместо Ирана. Также он заявил, что Китай «может прийти и заключить» отличную сделку. При этом Вашингтон еще не обсуждал с Каракасом распределение прибыли

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что Индия будет покупать нефть у Венесуэлы. Также он пригласил присоединиться к этому Китай. Такое заявление американский лидер сделал в ходе разговора с журналистами. Трансляция опубликована на Youtube-канале Белого дома.

«Китай может прийти и заключить отличную сделку с нефтью. Знаете, мы их приветствуем. Мы уже заключили сделку. Индия будет покупать венесуэльскую нефть вместо того, чтобы покупать ее у Ирана. Так что мы уже согласовали концепцию сделки. Но Китай может приходить и покупать нефть», — сказал Трамп.

При этом президент США заявил, что Вашингтон еще не обсуждал с Каракасом то, как будет распределяться прибыль от продажи венесуэльской нефти. Однако он отметил, что у Штатов сейчас отличные отношения с руководством южноамериканской страны.

«Они делают очень хорошую работу. Мы будем продавать много нефти. Мы возьмем часть, они возьмут много. Они будут зарабатывать больше, чем когда-либо. И это будет выгодно для нас. Я думаю, что Венесуэла действительно справится», — сказал республиканец.

8 января, спустя несколько дней после того как США провели военную операцию в Венесуэле и захватили президента Николаса Мадуро с супругой, Трамп сообщил, что США «могут использовать и забирать» нефть Венесуэлы.

Он также сказал, что Штаты будут давать республике деньги, в которых она отчаянно нуждается. Министр энергетики США Крис Райт говорил, что США намерены установить значительный контроль над нефтяной промышленностью Венесуэлы и при этом полностью контролировать экспорт.