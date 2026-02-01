 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп рассчитывает, что Китай и Индия будут покупать нефть у Венесуэлы

По словам президента США, Индия будет покупать нефть у Венесуэлы вместо Ирана. Также он заявил, что Китай «может прийти и заключить» отличную сделку. При этом Вашингтон еще не обсуждал с Каракасом распределение прибыли

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что Индия будет покупать нефть у Венесуэлы. Также он пригласил присоединиться к этому Китай. Такое заявление американский лидер сделал в ходе разговора с журналистами. Трансляция опубликована на Youtube-канале Белого дома.

«Китай может прийти и заключить отличную сделку с нефтью. Знаете, мы их приветствуем. Мы уже заключили сделку. Индия будет покупать венесуэльскую нефть вместо того, чтобы покупать ее у Ирана. Так что мы уже согласовали концепцию сделки. Но Китай может приходить и покупать нефть», — сказал Трамп.

США ослабили санкции и разрешили нефтяным компаниям работать в Венесуэле
Политика
Фото:Gaby Oraa / Reuters

При этом президент США заявил, что Вашингтон еще не обсуждал с Каракасом то, как будет распределяться прибыль от продажи венесуэльской нефти. Однако он отметил, что у Штатов сейчас отличные отношения с руководством южноамериканской страны.

«Они делают очень хорошую работу. Мы будем продавать много нефти. Мы возьмем часть, они возьмут много. Они будут зарабатывать больше, чем когда-либо. И это будет выгодно для нас. Я думаю, что Венесуэла действительно справится», — сказал республиканец.

8 января, спустя несколько дней после того как США провели военную операцию в Венесуэле и захватили президента Николаса Мадуро с супругой, Трамп сообщил, что США «могут использовать и забирать» нефть Венесуэлы.

Он также сказал, что Штаты будут давать республике деньги, в которых она отчаянно нуждается. Министр энергетики США Крис Райт говорил, что США намерены установить значительный контроль над нефтяной промышленностью Венесуэлы и при этом полностью контролировать экспорт.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья
Венесуэла США Индия Китай нефть Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Трамп назвал Си Цзиньпина «боссом» на фоне чисток в армии Китая Политика, 07:09
Какая страна стала рекордсменом по закупке российской водки. Инфографика Бизнес, 07:07
Бывшего премьер-министра Украины Яценюка объявили в розыск в России Политика, 06:45
Трамп рассчитывает, что Китай и Индия будут покупать нефть у Венесуэлы Политика, 06:19
Трамп рассказал о переговорах с Европой по Гренландии Политика, 05:52
Трамп надеется, что США смогут заключить «приемлемую» сделку с Ираном Политика, 05:34
Врачи сообщили, какие ошибки лечения «подсветил» новый стандарт по гриппу Общество, 05:30
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Мебельный цех загорелся на площади в тысячу кв. м во Владивостоке Общество, 05:02
NASA подписало соглашение о запуске пятой частной экспедиции на МКС Общество, 04:37
Кир Стармер признался, что у него есть Лабубу Политика, 04:13
Россияне назвали свои главные страхи перед путешествиями Общество, 04:01
Уитакер счел мирную сделку первым шагом к решению украинского кризиса Политика, 04:00
В Запорожской области 6 населенных пунктов частично остаются без света Политика, 03:34
10 человек пострадали при падении вахтовки с моста в реку на Камчатке Общество, 03:03