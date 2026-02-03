 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Война санкций⁠,
NDTV узнал, что Индия не будет покупать нефть у подсанкционных стран

Сюжет
Война санкций
Трамп объявил, что Индия откажется от российской нефти в пользу американской. Индийская сторона не комментировала ситуацию, Кремль от нее уведомлений не получал
Фото: Dinesh Hukmani / Shutterstock
Индия продолжит закупать нефть у стран по всему миру по текущим ценам, при условии что эти страны не находятся под санкциями. Об этом сообщила индийская телекомпания NDTV со ссылкой на источники в правительстве.

«Мы не закупали энергоносители у Венесуэлы, когда действовали санкции. Теперь, когда санкции сняты, мы будем их закупать», — заявили источники. По словам собеседников NDTV, Нью-Дели в закупках энергоносителей ставит в приоритет интересы народа.

Новое торговое соглашение с США «откроет для Индии огромные экономические возможности», пишет NDTV. Условия торгового соглашения на сумму $500 млрд предполагают, в частности, сделки по закупке самолетов.

По итогам разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди американский лидер Дональд Трамп объявил, что Индия откажется от российской нефти, увеличив закупки в США и, возможно, в Венесуэле. В качестве шага навстречу США снизили взаимные таможенные пошлины с Индией с 25 до 18%.

Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщил, что не менее трех индийских НПЗ обратились к правительству за разъяснениями относительно прекращения закупок российской нефти, как минимум два НПЗ временно прекратили закупать российское сырье.

Трамп снизил пошлины для Индии в обмен на отказ от нефти из России
Политика
Фото:Hari Mahidhar / Shutterstock

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не получала от Индии сообщений об отказе от закупок российской нефти. Российская сторона «очень внимательно» относится к заявлениям Трампа и «тщательно фиксирует, анализирует» его слова, отметил пресс-секретарь. Москва считает западные санкции незаконными.

В конце августа 2025 года США ввели для Индии дополнительные пошлины в размере 25%. Это решение было обосновано продолжением импорта индийской стороной российской нефти, прямого или косвенного. В результате совокупная ставка для Нью-Дели возросла до 50%.

В Кремле требование США к Индии отказаться от закупок российской нефти сочли попыткой прекратить торговые отношения двух стран и «фактически угрозами».

Трамп оценил, как идут дела с урегулированием конфликта на Украине

Девятиклассник напал на школу в Уфе. Подробности

Сможет ли встреча Трампа и Петро предотвратить интервенцию США в Колумбии

Сокуров оценил передачу «Ленфильма» Петербургу фразой «кино не игрушка»

Аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла на треть

FT раскрыла план ответа США и Европы в случае нарушения мира на Украине
Теги
Егор Алимов
Индия нефть США Россия санкции США
