Reuters узнал, кем Индия начала заменять российских поставщиков нефти

Индийские НПЗ стараются перейти на импорт из Ближнего Востока, чтобы можно было заключить торговую сделку с США для снижения торговых пошлин, пишет Reuters. Indian Oil Corp приобрела нефть у Shell, Mercuria, Exxon и Petrobras

Фото: Amit Dave / Reuters

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии Indian Oil Corp приобрела 7 млн барр. нефти у иностранных поставщиков в качестве замены российской, сообщили Reuters два источника, знакомых с ситуацией.

Как пишет агентство, индийские нефтеперерабатывающие заводы стараются отказаться от российских поставщиков, увеличив импорт с Ближнего Востока, чтобы можно было заключить торговую сделку с США для снижения пошлин.

По данным источников, Indian Oil Corp купила 1 млн барр. нефти марки Murban из Абу-Даби через британско-нидерландского оператора Shell, а также 2 млн барр. Upper Zakum у швейцарского сырьевого трейдера Mercuria. Индийская компания также купила по 1 млн барр. ангольских сортов Hungo и Clove у Exxon, еще 2 млн барр. бразильской нефти – Buzios Indian Oil Corp приобрела у Petrobras в рамках контракта.

Информация о ценах пока неизвестна, уточняет агентство. В декабре 2025 года компания впервые приобрела колумбийскую нефть в рамках соглашения о поставках с государственной нефтяной компанией Ecopetrol, а также впервые купила эквадорскую нефть сорта Oriente.

В августе 2025 года Вашингтон ввел дополнительные 25-процентные пошлины на товары из Индии, связав это с тем, что страна «в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из России». Тогда пошлинная ставка достигла 50%.

Нью-Дели в начале сентября того же года подчеркивал, что продолжит закупать российскую нефть и будет действовать, исходя из своих национальных интересов. В конце октября министр торговли и промышленности Пиюш Гоял сказал, что Индия не заключит торговое соглашение с США под внешним давлением.

Москва считает западные санкции незаконными и сообщала, что Россия выработала к санкциям «определенный иммунитет». В Кремле требования США к Индии из-за нефти из России назвали фактически угрозами.