Война санкций⁠,
0

ЕС начал готовить 20-й пакет санкций против России и Белоруссии

Сюжет
Война санкций

Евросоюз уже занимается подготовкой 20-го пакета антироссийских санкций. Их на встрече обсудили министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас с европейским комиссаром по финансовым услугам и Сберегательно-инвестиционному союзу Марией Луис Альбукерке, сообщила пресс-служба литовского министерства.

Вайтекунас отметил необходимость продолжать давление не только на Россию, но и на Белоруссию, учитывая «регулярные гибридные атаки».

«Мы рады, что в конце октября на уровне ЕС был согласован очередной пакет санкций, уже 19-й, но необходимо усилить дальнейшее давление <...>, в частности на российский энергетический и финансовый сектор. Поэтому мы должны начать серьезные обсуждения следующего пакета санкций», — заявил литовский министр.

Молдавия объявила об ограничениях для ЛУКОЙЛа из-за санкций США
Бизнес
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

ЕС также необходимо усилить санкции против Белоруссии, «приведя их в соответствие с действующими против России и введя дополнительные ограничения», отметил Вайтекунас.

Пока процесс по мерам в отношении Минска находится на ранней стадии, уточнила еврокоммисар Альбукерке, передает ТАСС. «Работаем с третьими странами, так как среди них есть такие, которые содействуют обходу санкций», — добавила она.

ЕС ввел новые санкции против России 23 октября. В перечень вошел запрет на импорт СПГ с 2027 года, меры против еще 117 судов теневого флота, а также ограничения на поездки российских дипломатов на территории объединения.

Москва считает санкции Запада незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что экономика страны «функционирует под огромным количеством рестрикций», поэтому на этот счет выработан «определенный иммунитет».

