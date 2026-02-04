В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Переговоры России и Украины с участием Уиткоффа пройдут в 4-5 февраля в Абу-Даби, одной из ключевых тем остается территориальный вопрос. По словам Зеленского, Украина «готова к реальным шагам» для достижения мира.

Виды Абу-Даби (Фото: Abdelhadi Ramahi / Reuters)

Второй раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине начнется сегодня в столице ОАЭ Абу-Даби. Изначально представители Москвы и Киева планировали встретиться 1 февраля, однако позднее второй раунд переговоров перенесли на 4–5 февраля.

На переговорах, отмечали в Кремле, территории действительно являются ключевой темой, но на повестке есть множество других. В частности, как указывал помощник президента Юрий Ушаков, с российской стороной никто не согласовывал гарантии безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 2 февраля, что Киев готов к «реальным шагам». «Мы считаем, что реально достичь достойного и продолжительного мира», — заявил политик.

Россия и Украина об изменении состава делегаций не сообщали. По словам госсекретаря США Марко Рубио, встреча будет двухсторонней — между Россией и Украиной, но позднее Anxios сообщил, что в переговорах примет участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Предыдущие переговоры России, США и Украины в Абу-Даби прошли 23–24 января в закрытом режиме. В российскую делегацию вошли представители Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба (ГРУ) адмиралом Игорем Костюковым.

Делегацию Украины в предыдущем раунде переговоров возглавлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, в переговорную группу вошел лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, а также представители офиса президента, ВСУ и службы разведки.

Со стороны США помимо Уиткоффа в переговорах участвовали Рубио, министр армии Дэн Дрисколл, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум, зять Трампа Джаред Кушнер и командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Тогда стороны оценили встречу как конструктивную. Как писали Reuters и ТАСС, самым сложным пунктом переговоров стал территориальный вопрос, также обсуждалось создание буферной зоны. Кроме того, Россия и Украина впервые обсудили мирный план, который США согласовывали со сторонами с октября 2025 года.

30 января президент США Дональд Трамп заявил, что стороны подошли близко к урегулированию и у предстоящих переговоров есть шанс на успех.