Переговоры России и Украины⁠,
0

Дмитриев опубликовал фото Абу-Даби, где пройдут переговоры по Украине

Сюжет
Переговоры России и Украины
Фото: kadmitriev / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: kadmitriev / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал фото Абу-Даби, сообщает «РИА Новости». В Абу-Даби 4-5 февраля планируется проведение нового раунда переговоров по Украине.

Российская делегация прибыла в Абу-Даби для переговоров по Украине
Политика
Автомобили с членами российской делегации после прибытия для участия в трехсторонних переговорах в Абу-Даби

Ночью в Абу-Даби прибыла делегация России. Изначально планировалось, что второй раунд переговоров пройдет 1 февраля, но, как объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон», поэтому переговоры перенесли на 4-5 февраля.

Как уточняли в Кремле, ключевой темой переговоров является территориальный вопрос.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

