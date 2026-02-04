Дмитриев опубликовал фото Абу-Даби, где пройдут переговоры по Украине
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал фото Абу-Даби, сообщает «РИА Новости». В Абу-Даби 4-5 февраля планируется проведение нового раунда переговоров по Украине.
Ночью в Абу-Даби прибыла делегация России. Изначально планировалось, что второй раунд переговоров пройдет 1 февраля, но, как объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон», поэтому переговоры перенесли на 4-5 февраля.
Как уточняли в Кремле, ключевой темой переговоров является территориальный вопрос.
