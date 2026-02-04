NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина

Си Цзиньпин (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Китайский председатель в последние годы в последние годы проявляет признаки крайней степени паранойи, пришли к выводу аналитики американской разведки. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Этим обстоятельством аналитики объясняют чистку среди высшего командования армии Китая, в том числе дело против заместителя председателя Центрального военного совета, близкого союзника Си, генерала Чжан Юся, и его соратника Лю Чжэньли.

Происходящее вызвало тревогу у чиновников и аналитиков в Вашингтоне. Wall Street Journal писала, что генерала обвинили в шпионаже на США и передачу ядерных секретнов. Однако собеседники NYT из числа бывших и нынешних должностных лиц не подтвердили обвинения Пекина.

Как объясняет NYT, для правительство США крайне важно разобраться в причинах чисток в армии Китая и психическом здоровье китайского лидера, поскольку под его командованием одна из мощнейших армий мира, он влияет на мировую экономику. По мнению собеседников, китайский лидер может действовать из-за паранойи, защищаться «от реального политического вызова» или искренне пытаться бороться с коррупцией в Народно-освободительной армии Китая.

С начала своего правления в 2012 году 72-летний Си укрепил свою власть посредством чисток и так называемых антикоррупционных кампаний, став самым могущественным китайским лидером за последние десятилетия. Он отстранил от должности всех, кроме одного, из шести генералов, назначенных им в Центральный военный совет в 2022 году. Си Цзиньпин является председателем совета, который контролирует армию. Чистки создали вакуум в руководстве крупнейшей в мире армии.

«Паранойя — скорее особенность его лидерства, чем недостаток», — считает Джон Калвер, бывший аналитик ЦРУ по Китаю, вышедший на пенсию в 2020 году. «Он бы не продержался так долго и не сохранил бы такой авторитет, учитывая влияние старейшин и институтов, которые он политически уничтожил», — отметил он.

Как писала WSJ, отстранение генерала Чжан фактически лишило военное руководство КНР фигур, способных сдерживать решения китайского лидера. Си, сконцентрировав власть в своих руках, стал единственным центром принятия решений, что расширяет его возможности для возможного вторжения на Тайвань, отмечала газета.

Официально Чжан Юся подозревается в «серьезных нарушениях партийной дисциплины и государственного закона», включая коррупцию и утечку секретных данных. Однако аналитики WSJ не исключают, что разногласия касались сроков готовности армии КНР к возможному сценарию вокруг Тайваня: Си Цзиньпин настаивал на достижении боеспособности к 2027 году, тогда как Чжан Юся ориентировался на более поздний срок — около 2035 года.

Однако в ближайшей перспективе Китай делает ставку не на прямое вторжение, а на «комплексное принуждение» Тайваня, писала газета. Речь идет о масштабных военных учениях, имитирующих морскую и воздушную блокаду острова, кибератаках, экономическом давлении и так называемой правовой войне — применении китайского законодательства против тайваньских чиновников.

Материал дополняется