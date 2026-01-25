 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

WP рассказала, как единственный конкурент Си в армии стал угрозой

После чисток в армии в руках Чжан Юся оказалось сконцентрировано очень много власти, отмечает WP. Опрошенные журналистами эксперты называют его единственным человеком, способным бросить вызов Си Цзиньпину
Чжан Юся
Чжан Юся (Фото: Florence Lo / Reuters)

Расследование в отношении 75-летнего заместителя председателя Центральной военной комиссии (ЦВС) и члена политбюро Коммунистической партии Китая (КПК) Чжан Юся может привести к его отставке. Если она случится, это ознаменует одну из крупнейших кадровых перестановок в вооруженных силах страны со времен разгона демонстрации на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что формулировка о начале расследования «по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и закона» в Китае обычно связана с коррупцией, но также используется при устранении политических конкурентов.

По данным WP, Чжан знал китайского лидера Си Цзиньпина с детства, и многие не ожидали, что он попадет под чистки.

В Китае завели дело против высокопоставленных военных чиновников
Общество
Чжан Юся

Директор программы по Китаю аналитического Центра Стимсона в Вашингтоне Юнь Сунь в разговоре с журналистами связала отстранение Чжана со стремлением Си обеспечить полный контроль над страной.

«Технически Чжан был единственным человеком, у которого была военная власть, дававшая ему реальную возможность бросить вызов Си», — сказала она.

WP отмечает, что должность Чжана совмещала в себе элементы нескольких высокопоставленных военных постов, включая министра обороны. Аналитики считают, что в результате предыдущих чисток в армии в руках Чжана было сосредоточено очень много власти.

«Я не думаю, что Си Цзиньпин чувствовал себя комфортно с тем объемом власти, который Чжан Юся накопил в этом процессе. И, возможно, Чжан внутри системы был не совсем почтительным», — сказал WP бывший аналитик ЦРУ по Китаю Деннис Уайлдер.

О расследовании в отношении Чжана и другого высокопоставленного военного чиновника, начальника объединенного штаба ЦВС Лю Чжэнли, стало известно накануне. В целом за минувший 2025 год антикоррупционные органы в Китае привлекли к ответственности 983 тыс. человек, 69 из которых занимали различные должности в министерствах и местных органах власти.

Материал дополняется.

Полина Мартынова, Романов Илья
Китай Армия Си Цзиньпин политика расследование коррупция
Цзиньпин Си
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
