WSJ рассказала о новой тактике Китая против Тайваня после чисток в армии

Си Цзиньпин после увольнения генералов сменил тактику по Тайваню на ослабление острова вместо прямого военного вторжения, пишет WSJ. В числе таких мер — военные учения, экономическое давление и кибератаки

Тайбэй, Тайвань (Фото: Annice Lyn / Getty Images)

Председатель КНР Си Цзиньпин после масштабных чисток в высшем военном руководстве делает ставку не на прямое вторжение на Тайвань, а на постепенное истощение острова и тактику «без единого выстрела», пишет The Wall Street Journal (WSJ).

За последние три года китайский лидер отстранил или арестовал пять из шести высокопоставленных военных чиновников, которых сам и назначил, включая генерала Чжан Юся — своего близкого союзника и друга детства.

По оценкам некоторых аналитиков, это снизило вероятность скорого вторжения на Тайвань. Вместо прямого военного вторжения Пекин переходит к стратегии давления без объявления войны — действиям, находящимся ниже порога открытого конфликта, но направленным на подрыв устойчивости Тайбэя, говорится в статье.

В числе таких мер — регулярные военные учения, имитирующие морскую и воздушную блокаду острова, экономическое давление и кибератаки, а также «правовая война»: использование китайского законодательства против тайваньских чиновников и активистов.

«Подход Си сейчас — это широкая кампания принуждения, которая сочетает военную демонстрацию силы с экономическим и кибердавлением», — заявила бывший высокопоставленный представитель США по Тайваню Лора Розенбергер.

В Пекине считают, что США не готовы к дорогостоящему военному вмешательству в Тайваньском проливе. Даже рекордные поставки американского оружия Тайбэю там воспринимают скорее как поддержку оборонной промышленности, а не как гарантию безопасности. В Вашингтоне при этом заявляют о приверженности сохранению статус-кво и стратегии сдерживания Китая.

Тайвань, объявивший о своей независимости в 1949 году, отвергает модель «одна страна, две системы», продвигаемую Китаем с 1980-х годов. У Вашингтона нет дипломатических отношений с Тайбэем, но США продают ему оружие в рамках принятого в 1979 году Закона об отношениях с Тайванем, предусматривающего поставки для самообороны. Увеличение помощи острову предусмотрено в проекте оборонного бюджета США на 2026 финансовый год.

В этой же статье WSJ пишет, что кадровые чистки в высшем военном руководстве Китая сделали Си Цзиньпина единственным центром принятия решений по Тайваню. Он сосредоточил в своих руках полный контроль над Народно-освободительной армией Китая.

Осенью 2024 года в Госсовете Китая предупредили, что Пекин «никогда не возьмет на себя обязательство отказаться от применения силы» в адрес Тайбэя, если тот «пойдет на риск».

На фоне конфликта между властями Китая и Тайваня военные США подготовили план о возможности ведения боевых действий против Пекина в 2027 году. Документ подготовила начальник военно-морских операций США адмирал Лиза Франкетти. Проект включает такие цели, как приведение сил в готовность путем устранения задержек в обслуживании флота, создание новых командных центров, восстановление ключевой инфраструктуры, а также обучение и «привлечение большего количества игроков на поле боя».