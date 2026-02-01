 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

WSJ рассказала о новой тактике Китая против Тайваня после чисток в армии

WSJ: Си Цзиньпин подготовил новую тактику по Тайваню «без единого выстрела»
Си Цзиньпин после увольнения генералов сменил тактику по Тайваню на ослабление острова вместо прямого военного вторжения, пишет WSJ. В числе таких мер — военные учения, экономическое давление и кибератаки
Тайбэй, Тайвань
Тайбэй, Тайвань (Фото: Annice Lyn / Getty Images)

Председатель КНР Си Цзиньпин после масштабных чисток в высшем военном руководстве делает ставку не на прямое вторжение на Тайвань, а на постепенное истощение острова и тактику «без единого выстрела», пишет The Wall Street Journal (WSJ).

За последние три года китайский лидер отстранил или арестовал пять из шести высокопоставленных военных чиновников, которых сам и назначил, включая генерала Чжан Юся — своего близкого союзника и друга детства.

По оценкам некоторых аналитиков, это снизило вероятность скорого вторжения на Тайвань. Вместо прямого военного вторжения Пекин переходит к стратегии давления без объявления войны — действиям, находящимся ниже порога открытого конфликта, но направленным на подрыв устойчивости Тайбэя, говорится в статье.

В числе таких мер — регулярные военные учения, имитирующие морскую и воздушную блокаду острова, экономическое давление и кибератаки, а также «правовая война»: использование китайского законодательства против тайваньских чиновников и активистов.

«Подход Си сейчас — это широкая кампания принуждения, которая сочетает военную демонстрацию силы с экономическим и кибердавлением», — заявила бывший высокопоставленный представитель США по Тайваню Лора Розенбергер.

В Пекине считают, что США не готовы к дорогостоящему военному вмешательству в Тайваньском проливе. Даже рекордные поставки американского оружия Тайбэю там воспринимают скорее как поддержку оборонной промышленности, а не как гарантию безопасности. В Вашингтоне при этом заявляют о приверженности сохранению статус-кво и стратегии сдерживания Китая.

Тайвань, объявивший о своей независимости в 1949 году, отвергает модель «одна страна, две системы», продвигаемую Китаем с 1980-х годов. У Вашингтона нет дипломатических отношений с Тайбэем, но США продают ему оружие в рамках принятого в 1979 году Закона об отношениях с Тайванем, предусматривающего поставки для самообороны. Увеличение помощи острову предусмотрено в проекте оборонного бюджета США на 2026 финансовый год.

В этой же статье WSJ пишет, что кадровые чистки в высшем военном руководстве Китая сделали Си Цзиньпина единственным центром принятия решений по Тайваню. Он сосредоточил в своих руках полный контроль над Народно-освободительной армией Китая.

WSJ раскрыла, как отставка генерала приблизила вторжение Китая на Тайвань
Политика
Чжан Юся

Осенью 2024 года в Госсовете Китая предупредили, что Пекин «никогда не возьмет на себя обязательство отказаться от применения силы» в адрес Тайбэя, если тот «пойдет на риск».

На фоне конфликта между властями Китая и Тайваня военные США подготовили план о возможности ведения боевых действий против Пекина в 2027 году. Документ подготовила начальник военно-морских операций США адмирал Лиза Франкетти. Проект включает такие цели, как приведение сил в готовность путем устранения задержек в обслуживании флота, создание новых командных центров, восстановление ключевой инфраструктуры, а также обучение и «привлечение большего количества игроков на поле боя».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Китай Тайвань Си Цзиньпин Армия
Цзиньпин Си фото
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Материалы по теме
WSJ раскрыла, как отставка генерала приблизила вторжение Китая на Тайвань
Политика
Китай отправил беспилотник-шпион в воздушное пространство Тайваня
Политика
Салливан назвал «сейсмическим событием» отставку китайского генерала
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Патриарх Кирилл рассказал, зачем в юности выпил две бутылки коньяка Общество, 17:54
КХЛ отстранила голландского форварда «Автомобилиста» за неприличный жест Спорт, 17:45
МИД призвал россиян в Чили к осторожности из-за ограблений Общество, 17:42
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
NYT написала о переносе трехсторонней встречи в ОАЭ Политика, 17:30
На Украине отключат все неверифицированные терминалы Starlink Политика, 17:26
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
В Таиланде нашли останки россиянина, который пропал в начале января Общество, 17:24
Медведев процитировал Булгакова, говоря о Зеленском Политика, 17:07
Пять мировых адресов силы: где живут миллиардеры РБК и Reef Residence, 17:05
Валиева осталась без медали на первом турнире после дисквалификации Спорт, 17:05
Синоптики оценили, когда ждать потепление в Москве после сильных морозов Общество, 17:02
Фильм о Мелании Трамп вопреки критике стартовал с рекордными сборами Общество, 16:50
В Таиланде пропал криптоинвестор из Петербурга Общество, 16:47