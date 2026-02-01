WSJ раскрыла, как отставка генерала приблизила вторжение Китая на Тайвань

Кадровые чистки в высшем военном руководстве Китая сделали Си Цзиньпина единственным центром принятия решений по Тайваню, пишет WSJ. Отсутствие сдерживающих фигур меняет баланс рисков вокруг возможного вторжения на остров

Чжан Юся (Фото: Florence Lo / Reuters)

Председатель КНР Си Цзиньпин сосредоточил в своих руках полный контроль над Народно-освободительной армией Китая (НОАК), что расширяет его возможности для возможного вторжения на Тайвань. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, за последние три года китайский лидер отстранил пять из шести высокопоставленных генералов. Ключевым эпизодом стал арест генерала Чжан Юся — заместителя председателя Центрального военного совета, близкого союзника Си Цзиньпиня, с которым тот был знаком с детства. Его отстранение, объявленное 24 января, фактически лишило военное руководство КНР фигур, способных сдерживать решения китайского лидера, говорится в статье.

Официально Чжан Юся подозревается в «серьезных нарушениях партийной дисциплины и государственного закона», включая коррупцию и утечку секретных данных. Однако аналитики не исключают, что разногласия касались сроков готовности армии КНР к возможному сценарию вокруг Тайваня: Си Цзиньпин настаивал на достижении боеспособности к 2027 году, тогда как Чжан Юся ориентировался на более поздний срок — около 2035 года.

Несмотря на военную модернизацию, Пекин в ближайшей перспективе делает ставку не на прямое вторжение, а на «комплексное принуждение» Тайваня, пишет газета. Речь идет о масштабных военных учениях, имитирующих морскую и воздушную блокаду острова, кибератаках, экономическом давлении и так называемой правовой войне — применении китайского законодательства против тайваньских чиновников.

Эксперты считают, что концентрация власти «в одних руках» повышает риски стратегической ошибки. Вместе с тем в Пекине уверены, что решимость США защищать Тайвань снижается, особенно на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Это, по мнению китайского руководства, создает окно возможностей для усиления давления на остров без открытого конфликта.

The Telegraph также пишет, что чистки в НОАК обусловлены прежде всего желанием Си Цзиньпина преобразовать вторую по величине армию мира в современную боеспособную силу, готовую вторгнуться на Тайвань к 2027 году и обогнать США, став ведущей армией мира к 2049-му. В своих недавних выступлениях генерал Юся хвалил «коллективное руководство» в НОАК, нанеся таким образом «удар по принципу лояльности одному человеку», сказано в публикации.

Претензии к генералу могут быть связаны не только с коррупцией, но и с нелояльностью, подчеркивала The New York Times. Эксперты полагают, что речь может идти о «личном предательстве» Си Цзиньпина.

Бывший советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сравнил отставку генерала Чжан Юся с «сейсмическим событием». Тот факт, что Си Цзиньпин «устранил человека, с которым его связывала столь долгая история, поразителен и вызывает множество вопросов», считает он. Салливан встречался с Чжан Юся в Пекине в 2024 году. По его словам, генерал не выглядел человеком, опасающимся за свое положение.