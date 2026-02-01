 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

WSJ раскрыла, как отставка генерала приблизила вторжение Китая на Тайвань

Кадровые чистки в высшем военном руководстве Китая сделали Си Цзиньпина единственным центром принятия решений по Тайваню, пишет WSJ. Отсутствие сдерживающих фигур меняет баланс рисков вокруг возможного вторжения на остров
Чжан Юся
Чжан Юся (Фото: Florence Lo / Reuters)

Председатель КНР Си Цзиньпин сосредоточил в своих руках полный контроль над Народно-освободительной армией Китая (НОАК), что расширяет его возможности для возможного вторжения на Тайвань. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, за последние три года китайский лидер отстранил пять из шести высокопоставленных генералов. Ключевым эпизодом стал арест генерала Чжан Юся — заместителя председателя Центрального военного совета, близкого союзника Си Цзиньпиня, с которым тот был знаком с детства. Его отстранение, объявленное 24 января, фактически лишило военное руководство КНР фигур, способных сдерживать решения китайского лидера, говорится в статье.

Официально Чжан Юся подозревается в «серьезных нарушениях партийной дисциплины и государственного закона», включая коррупцию и утечку секретных данных. Однако аналитики не исключают, что разногласия касались сроков готовности армии КНР к возможному сценарию вокруг Тайваня: Си Цзиньпин настаивал на достижении боеспособности к 2027 году, тогда как Чжан Юся ориентировался на более поздний срок — около 2035 года.

Несмотря на военную модернизацию, Пекин в ближайшей перспективе делает ставку не на прямое вторжение, а на «комплексное принуждение» Тайваня, пишет газета. Речь идет о масштабных военных учениях, имитирующих морскую и воздушную блокаду острова, кибератаках, экономическом давлении и так называемой правовой войне — применении китайского законодательства против тайваньских чиновников.

Эксперты считают, что концентрация власти «в одних руках» повышает риски стратегической ошибки. Вместе с тем в Пекине уверены, что решимость США защищать Тайвань снижается, особенно на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Это, по мнению китайского руководства, создает окно возможностей для усиления давления на остров без открытого конфликта.

Салливан назвал «сейсмическим событием» отставку китайского генерала
Политика
Чжан Юся

The Telegraph также пишет, что чистки в НОАК обусловлены прежде всего желанием Си Цзиньпина преобразовать вторую по величине армию мира в современную боеспособную силу, готовую вторгнуться на Тайвань к 2027 году и обогнать США, став ведущей армией мира к 2049-му. В своих недавних выступлениях генерал Юся хвалил «коллективное руководство» в НОАК, нанеся таким образом «удар по принципу лояльности одному человеку», сказано в публикации.

Претензии к генералу могут быть связаны не только с коррупцией, но и с нелояльностью, подчеркивала The New York Times. Эксперты полагают, что речь может идти о «личном предательстве» Си Цзиньпина.

Бывший советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сравнил отставку генерала Чжан Юся с «сейсмическим событием». Тот факт, что Си Цзиньпин «устранил человека, с которым его связывала столь долгая история, поразителен и вызывает множество вопросов», считает он. Салливан встречался с Чжан Юся в Пекине в 2024 году. По его словам, генерал не выглядел человеком, опасающимся за свое положение.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Китай Си Цзиньпин Тайвань генералы отставка вторжение
Цзиньпин Си фото
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Материалы по теме
Салливан назвал «сейсмическим событием» отставку китайского генерала
Политика
Китайского генерала обвинили в передаче США «ядерных секретов»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Над Украиной временно ограничили работу спутников Starlink Политика, 11:47
У каких айтишников есть шанс зарабатывать больше других в 2026 годуПодписка на РБК, 11:38
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
МИД объяснил, почему Россию не устроят французские военные на Украине Политика, 11:19
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:08
Консьерж по кольцам: как экс-байер построила бизнес стоимостью $175 млнПодписка на РБК, 11:07
✍🏻 Почему вас не слышат? Тест на поведение в конфликте 11:03
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
СК задержал администратора сауны, где погибли пять подростков Общество, 10:53
Как «зубрилы» из DoorDash обгоняют Uber Eats и других в гонке доставокПодписка на РБК, 10:42
Константин Тюкавин — РБК: «К Роналду не подобраться» Спорт, 10:38
WSJ раскрыла, как отставка генерала приблизила вторжение Китая на Тайвань Политика, 10:33
Москвичей предупредили о самых холодных сутках за зиму Общество, 10:32
NYT рассказала о покупке бизнесменом из США заброшенной деревни в Испании Общество, 10:14
Привычка Черчилля: как дневной сон улучшает здоровьеПодписка на РБК, 10:08