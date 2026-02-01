 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп назвал Си Цзиньпина «боссом» на фоне чисток в армии Китая

Президент США Дональд Трампа назвал председателя КНР Си Цзиньпина «боссом» в Китае. Об этом он заявил во время пресс-конференции с журналистами.

Корреспондент спросил Трампа о чистке Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Республиканец ответил, что в Китае только один начальник — Си Цзиньпин. «Я думаю, что президент Си — босс. Я очень внимательно слежу за этим. Его очень уважают в Китае», — сказал он.

FA предостерег о соблазне из-за чисток в армии Китая
Политика
Фото:Adek Berry-Pool / Getty Images

В конце января в Китае отправили в отставку генерала Чжан Юся. Он является одним из самых влиятельных военных руководителей республики и давним соратником Си Цзиньпина. По данным Минобороны КНР, генерал находится под следствием за «нарушения закона и политической дисциплины».

Под расследование также попал Лю Чжэньли — член Центральной военной комиссии и начальник объединенного штаба.

Журнал Foreign Affairs писал, что во время проведения Си чисток в НОАК у иностранцев может возникнуть соблазн решить, что хаос в НОАК означает невозможность проведения военных действий против Тайваня или в Южно-Китайском море. По данным издания, председатель КНР сосредоточился на создании «экономики-крепости» и обеспечении боеспособности НОАК на случай, если военные действия станут неизбежными.

В предыдущий раз Трамп встретился с Си в конце октября 2025 года в Пусане на фоне напряженных отношений из-за торговой политики республиканца. 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Карева
Дональд Трамп Си Цзиньпин КНР НОАК
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Цзиньпин Си фото
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Материалы по теме
Министр обороны КНР оценил связи с Россией при «изменчивой обстановке»
Политика
Как тарифы Трампа довели Канаду и КНР до стратегического партнерства
Политика
Южная Корея выразила протест России и КНР после воздушного патрулирования
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Трамп назвал Си Цзиньпина «боссом» на фоне чисток в армии Китая Политика, 07:09
Какая страна стала рекордсменом по закупке российской водки. Инфографика Бизнес, 07:07
Бывшего премьер-министра Украины Яценюка объявили в розыск в России Политика, 06:45
Трамп рассчитывает, что Китай и Индия будут покупать нефть у Венесуэлы Политика, 06:19
Трамп рассказал о переговорах с Европой по Гренландии Политика, 05:52
Трамп надеется, что США смогут заключить «приемлемую» сделку с Ираном Политика, 05:34
Врачи сообщили, какие ошибки лечения «подсветил» новый стандарт по гриппу Общество, 05:30
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Мебельный цех загорелся на площади в тысячу кв. м во Владивостоке Общество, 05:02
NASA подписало соглашение о запуске пятой частной экспедиции на МКС Общество, 04:37
Кир Стармер признался, что у него есть Лабубу Политика, 04:13
Россияне назвали свои главные страхи перед путешествиями Общество, 04:01
Уитакер счел мирную сделку первым шагом к решению украинского кризиса Политика, 04:00
В Запорожской области 6 населенных пунктов частично остаются без света Политика, 03:34
10 человек пострадали при падении вахтовки с моста в реку на Камчатке Общество, 03:03