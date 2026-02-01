Трамп назвал Си Цзиньпина «боссом» на фоне чисток в армии Китая
Президент США Дональд Трампа назвал председателя КНР Си Цзиньпина «боссом» в Китае. Об этом он заявил во время пресс-конференции с журналистами.
Корреспондент спросил Трампа о чистке Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Республиканец ответил, что в Китае только один начальник — Си Цзиньпин. «Я думаю, что президент Си — босс. Я очень внимательно слежу за этим. Его очень уважают в Китае», — сказал он.
В конце января в Китае отправили в отставку генерала Чжан Юся. Он является одним из самых влиятельных военных руководителей республики и давним соратником Си Цзиньпина. По данным Минобороны КНР, генерал находится под следствием за «нарушения закона и политической дисциплины».
Под расследование также попал Лю Чжэньли — член Центральной военной комиссии и начальник объединенного штаба.
Журнал Foreign Affairs писал, что во время проведения Си чисток в НОАК у иностранцев может возникнуть соблазн решить, что хаос в НОАК означает невозможность проведения военных действий против Тайваня или в Южно-Китайском море. По данным издания, председатель КНР сосредоточился на создании «экономики-крепости» и обеспечении боеспособности НОАК на случай, если военные действия станут неизбежными.
В предыдущий раз Трамп встретился с Си в конце октября 2025 года в Пусане на фоне напряженных отношений из-за торговой политики республиканца.
