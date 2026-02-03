NYT предсказала вакуум в военном руководстве Китая после чисток генералов

Чжан Юся (третий слева) (Фото: Yue Yuewei / XinHua / Global Look Press)

С начала 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин проводит массовую чистку в вооруженных силах страны — из 30 высокопоставленных адмиралов и генералов к 2026 году свои должности сохранили только семеро, сообщает The New York Times.

Как пишет газета, официально кампания направлена на борьбу с коррупцией, однако на практике она также служит укреплению личной лояльности к китайскому лидеру.

Последним эпизодом масштабной чистки стал арест заместителя председателя Центрального военного совета Чжан Юся. Его уход, как отмечает издание, лишил совет ключевых командиров, отвечавших за оперативную подготовку армии.

Вместе с ним из руководства вывели еще одного командующего, отвечавшего за оперативную подготовку армии, члена комиссии и начальника ее объединенного штаба Лю Чженьли. Их обвиняют в «серьезных нарушениях дисциплины и закона».

По оценке NYT, столь масштабные кадровые перестановки привели к образованию вакуума в военном руководстве, а из-за того, что в практическом планировании военных действий теперь участвуют менее квалифицированные офицеры, уверенность китайского лидера в боеспособности собственной армии может подорваться.

По данным The Wall Street Journal, массовая отставка командиров, особенно генерала Чжан Юся, наоборот, расширила возможности председателя КНР для вторжения на Тайвань, поскольку сосредоточила контроль за вооруженными силами в его руках.

The Telegraph также пишет, что чистки обусловлены прежде всего желанием Си преобразовать армию в современную боеспособную силу, готовую вторгнуться на Тайвань к 2027 году и обогнать США, став ведущей армией мира.