 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

NYT предсказала вакуум в военном руководстве Китая после чисток генералов

NYT: массовая чистка генералов может подорвать уверенность Си в силе армии
Чжан Юся (третий слева)
Чжан Юся (третий слева) (Фото: Yue Yuewei / XinHua / Global Look Press)

С начала 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин проводит массовую чистку в вооруженных силах страны — из 30 высокопоставленных адмиралов и генералов к 2026 году свои должности сохранили только семеро, сообщает The New York Times.

Как пишет газета, официально кампания направлена на борьбу с коррупцией, однако на практике она также служит укреплению личной лояльности к китайскому лидеру.

Последним эпизодом масштабной чистки стал арест заместителя председателя Центрального военного совета Чжан Юся. Его уход, как отмечает издание, лишил совет ключевых командиров, отвечавших за оперативную подготовку армии.

Вместе с ним из руководства вывели еще одного командующего, отвечавшего за оперативную подготовку армии, члена комиссии и начальника ее объединенного штаба Лю Чженьли. Их обвиняют в «серьезных нарушениях дисциплины и закона».

По оценке NYT, столь масштабные кадровые перестановки привели к образованию вакуума в военном руководстве, а из-за того, что в практическом планировании военных действий теперь участвуют менее квалифицированные офицеры, уверенность китайского лидера в боеспособности собственной армии может подорваться.

WSJ раскрыла, как отставка генерала приблизила вторжение Китая на Тайвань
Политика
Чжан Юся

По данным The Wall Street Journal, массовая отставка командиров, особенно генерала Чжан Юся, наоборот, расширила возможности председателя КНР для вторжения на Тайвань, поскольку сосредоточила контроль за вооруженными силами в его руках.

The Telegraph также пишет, что чистки обусловлены прежде всего желанием Си преобразовать армию в современную боеспособную силу, готовую вторгнуться на Тайвань к 2027 году и обогнать США, став ведущей армией мира.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным. Подробности

Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС

Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине

В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией

Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров

Когда проверка телефона в метро будет нарушением закона. Объяснение юристов
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Китай генералы солдаты офицеры Си Цзиньпин
Цзиньпин Си фото
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Материалы по теме
WSJ рассказала о новой тактике Китая против Тайваня после чисток в армии
Политика
WSJ раскрыла, как отставка генерала приблизила вторжение Китая на Тайвань
Политика
Трамп назвал Си Цзиньпина «боссом» на фоне чисток в армии Китая
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 17:58
Гладков сообщил о скоплениях машин на заправках после обстрела Белгорода Политика, 23:46
В стрельбе на Рублевском шоссе убили подозреваемого в похищении Общество, 23:21
В Крыму отменили полный переход на безнал в общественном транспорте Общество, 23:17
Белый дом рассказал о реакции Трампа на ночной удар по Украине Политика, 23:03
NYT предсказала вакуум в военном руководстве Китая после чисток генералов Политика, 22:44
«Театр песни» Пугачевой завершил реорганизацию Общество, 22:23
Сына Каддафи убили в ходе боев в Ливии Политика, 22:14
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Полиция Украины назвала «расценки» за выезд военного за границу Политика, 22:12
В Белгороде после ракетного удара произошли сбои в подаче света и тепла Политика, 22:08
Иранские катера попытались остановить танкер США в Ормузском проливе Политика, 22:07
Актриса стала фигуранткой дела после попытки защитить с ножом сына Общество, 22:04
Белый дом подтвердил участие Уиткоффа в новых переговорах Москвы и Киева Политика, 21:59
Сибига заявил, что Киев предложил поправки в устав МАГАТЭ Политика, 21:58
Главу ФИФА Инфантино внесли в базу данных сайта «Миротворец» Спорт, 21:57