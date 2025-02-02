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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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ЕС пообещал США «решительный ответ» в случае введения пошлин

Bloomberg: ЕС пообещал США решительный ответ в случае пошлин
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп заявил, что «совершенно точно» введет тарифы на товары из Евросоюза. В ЕК считают, что пошлины будут «пагубными для всех сторон»
Фото: Alexander Koerner / Getty Images
Фото: Alexander Koerner / Getty Images

ЕС предупредил США о «решительном ответе» в случае введения пошлин на товары, сообщает Bloomberg.

31 января американский президент Дональд Трамп заявил, что «совершенно точно» введет тарифы на товары из Евросоюза. Блок не покупает американские автомобили и сельхозпродукцию, но при этом поставляет собственные машины «миллионами», считает он. ЕК намерена обсудить эти угрозы со странами блока во время встречи министров торговли в Варшаве во вторник, 4 февраля.

По словам представителя Еврокомиссии, на данный момент Брюсселю неизвестно о каких-либо дополнительных тарифах. Он подчеркнул, что торговые и инвестиционные отношения Евросоюза с США являются крупнейшими в мире и что применение пошлин будет «пагубным для всех сторон». ЕС сожалеет по поводу решения Трампа навязать их Канаде, Мексике и Китаю, сказал собеседник.

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Фото:Ivan Arias / Reuters

Трамп установил 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики и 10-процентные — из Китая, они должны вступить в силу 4 февраля. И Канада, и Мексика пообещали ответить на решение новой администрации США. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Оттава в ответ введет 25-процентные пошлины на американские товары на 155 млрд канадских долларов ($106 млрд). Пекин также пообещал принять соответствующие меры в ответ.

«ЕС решительно ответит любому торговому партнеру, который несправедливо или произвольно вводит тарифы на товары ЕС», — заявил представитель комиссии. «На карту поставлено очень многое», — добавил он.

Трамп жаловался на торговый дефицит с ЕС в размере $300 млрд и угрожал ввести новые 10–20-процентные пошлины на весь импорт. После инаугурации на прошлой неделе президент предложил Евросоюзу покупать больше американских нефти и газа, если тот хочет избежать пошлин. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис пообещал «пропорциональный ответ» на пошлины.

Европейским лидерам «ментально больше нравился» бывший американский президент Джо Байден, тогда как у Трампа «другие представления о том, что такое хорошо, что такое плохо», заявил Владимир Путин. Трамп «наведет порядок» в Европе довольно быстро», уверен он.

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Елена Чернышова
пошлины ЕС США Дональд Трамп
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года


 

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