Трюдо после беседы с Трампом: действие пошлин в 25% приостановлено на 30 дней

Трюдо сообщил, что назначит «царя фентанила» в обмен на отмену пошлин США

Канада вслед за Мексикой договорилась в США о приостановлении действия введенных Трампом пошлин в ответ на меры по борьбе с нелегальной миграцией и поставками наркотика фентанила

Дональд Трамп и Джастин Трюдо (справа) в 2019 году (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, результатом стала договоренность о приостановке как минимум на 30 дней странами введения 25%-х тарифов, написал канадский политик в X.

«Я только что хорошо поговорил с президентом Трампом. Канада реализует наш план пограничных мер стоимостью $1,3 млрд — укрепит границу новыми вертолетами, технологиями и персоналом, улучшит координацию с нашими американскими партнерами и увеличит ресурсы для прекращения потока [наркотика] фентанила. Почти 10 тыс. человек на передовой работают и будут работать над защитой границ», — сообщил он.

Он рассказал, что Оттава также введет пост «царя фентанила» (Czar — так называют в западных странах человека, назначенного властями для контроля в определенной сфере — например, Трамп назначил своего «царя границ»). Наркокартели будут внесены в террористические списки, появятся совместные с США силы для борьбы с организованной преступностью, поставками фентанила и отмыванием денег. На разведку в этой сфере будут выделены $200 млн.

1 февраля Трамп ввел пошлины в 25% на все канадские товары, кроме энергоресурсов — пошлина на них составит 10%. Также были введены тарифы на мексиканские товары (25%) и китайские (10%).

Тогда же Канада в ответ ввела свои 25%-е пошлины на американские товары, предполагалось, что они будут действовать на импорт на сумму более $100 млрд.

Мексике тоже удалось договориться с США насчет приостановки действия мер на месяц. В обмен на это она усилит охрану северной границы с помощью 10 тыс. бойцов Национальной гвардии, чтобы предотвратить незаконные поставки наркотиков из Мексики в США, в частности фентанила. Соединенные Штаты, со своей стороны, обязуются предотвращать нелегальные поставки оружия в Мексику.

Китайская сторона заявляла, что из-за пошлин Трампа подаст иск во Всемирную торговую организацию и примет контрмеры для надежной защиты своих прав и интересов. Пекин подчеркнул, что в торговой и тарифной войне нет победителей.

По данным The Wall Street Journal (WSJ), КНР собирается вести переговоры с США по восстановлению торгового соглашения, которое было заключено в первый срок Трампа.