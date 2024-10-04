Чем обернется решение ЕС ввести пошлины на электромобили из Китая

Страны ЕС не стали блокировать инициативу Еврокомиссии о введении дополнительных пошлин на китайские электрокары. Почему некоторые участники блока выступали против этого решения — в материале РБК

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4 октября страны — члены ЕС большинством голосов поддержали инициативу Еврокомиссии (ЕК) ввести на пять лет повышенные пошлины на ввозимые из КНР электромобили. «За» проголосовали десять стран блока, пять против, 12 воздержались, сообщило AFP. Остановить введение пошлин можно было только квалифицированным большинством, то есть против должны были проголосовать 15 государств — членов ЕС, которые представляют 65% населения блока.

Как поясняет Reuters, это голосование не окончательное. Исполнительный орган ЕС еще может представить новое предложение начет пошлин, если захочет обеспечить ему более широкую поддержку, а может и не делать этого: у ЕК после сегодняшнего голосования полностью развязаны руки. Дипломатический источник сообщил Politico, что комиссия опубликует юридически обязывающее решение на этот счет до 30 октября, и оно вступит в силу со следующего дня; таким образом, время для поиска альтернатив еще остается.

Сначала голосование в ЕС по этому вопросу должно было состояться 25 сентября, но было отложено, чтобы позволить переговорщикам из Пекина и Брюсселя найти компромисс. ЕК рассчитывала, что Китай даст обязательство продавать свои автомобили по минимальной цене и введения специальных пошлин удастся избежать. Речь идет о дополнительных 17,4–35,3% к стандартному 10-процентному сбору на ввоз автомобилей в союз применительно к продукции ведущих китайских автоконцернов BYD, Geely и SAIC. Продукция других компаний, собирающих электромобили в Китае, включая Volkswagen и BMW, как ожидается, будет облагаться пошлиной в размере 20,7%. Еврокомиссия также вводит «индивидуально рассчитанную» ставку для автомобилей Tesla в размере 7,8%.

Почему ЕК пошла на эти меры

Еврокомиссия начала расследование, касающееся государственного субсидирования производства электромобилей в КНР, в октябре прошлого года. Его инициаторы утверждают, что производители из Китая выигрывают в ценовом плане от такого субсидирования, что подрывает конкуренцию и создает угрозу для производства аналогичной продукции в Европе. В июле ЕК, продолжая расследование, ввела временные, четырехмесячные, дополнительные ввозные пошлины на произведенные в КНР электромобили.

В Пекине в ответ заявили, что это решение подрывает «глобальное сотрудничество в борьбе с изменением климата». В августе Китай подал жалобу на ЕС в ВТО. Кроме того, КНР инициировала свое антидемпинговое расследование относительно поставок свинины и молочной продукции из Европы. ЕК также направила запрос в ВТО о консультациях по поводу этого решения Пекина.

Подход к отношениям с Китаем ЕС формирует совместно с США. Во время президентства Дональда Трампа Пекин и Вашингтон дошли до конфронтации, Джо Байден продолжил этот курс. В конце 2022-го Си Цзиньпин и Байден провели первый видеосаммит, по итогам которого американский лидер определил взаимоотношения двух стран как «соперничество». ЕС определяет КНР как «партнера по диалогу, экономического конкурента, системного соперника», согласно формулировке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Политика снижения рисков в отношениях с Пекином выглядит как альтернатива выбранному США курсу на экономическое размежевание. Летом 2023-го Еврокомиссия представила первую стратегию экономической безопасности ЕС, направленную на устранение рисков при экономическом взаимодействии со странами, которые не разделяют европейские ценности, в том числе с Китаем. Речь идет о пакете мер, подразумевающих ограничение экспорта критически важных технологий. Пекин охарактеризовал документ как проявление протекционизма и блокового мышления. В декабре 2023 года прошел первый очный за четыре года саммит ЕС — Китай. Фон дер Ляйен отметила, что Брюссель не заинтересован в «размежевании» с китайской экономикой по примеру США, но нуждается в устранении чрезмерной зависимости за счет диверсификации цепочек поставок. В январе 2024 года Еврокомиссия представила обновленный вариант стратегии, в котором призвала страны объединения внедрить механизмы для оценки рисков при одобрении прямых иностранных инвестиций.

Почему в ЕС нет единого мнения по этому вопросу

Среди тех стран, которые 4 октября голосовали против введения пошлин, — Германия. Власти ФРГ столкнулись с мощным давлением профсоюзов автопроизводителей, которые опасаются ответных санкций со стороны Пекина. Категорически против введения пошлин выступили Mercedes, BMW и Volkswagen, которые зарабатывают на китайском рынке более 25% своей зарубежной прибыли. Генеральный директор BMW Оливер Ципсе назвал голосование «смертельным сигналом для европейской автомобильной промышленности», отметив, что необходимо найти быстрое решение путем переговоров между ЕК и Китаем, чтобы предотвратить торговый конфликт, победителей в котором не будет.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 2 октября, что вытеснять с рынка иностранную продукцию и сужать круг торговых партнеров неправильно, отметив, что переговоры с Китаем должны продолжиться. «Больше торговли с большим количеством партнеров из большего количества стран — вот как выглядит разумное управление рисками в нестабильном мире», — отметил он. При этом в апреле Шольц в сопровождении большой делегации немецких бизнесменов, в том числе главы группы Volkswagen, посещал Китай, пытаясь добиться большего баланса в двусторонних экономических связях. Заинтересованные в сотрудничестве с Китаем немецкие компании хотели, чтобы был расширен их доступ на китайский рынок, где, по их мнению, местные производители имеют существенные преимущества.

Негативно к введению торговых пошлин на продукцию из Китая относится и венгерский премьер Виктор Орбан. В интервью радиостанции Kossuth он заявил, что этим решением ЕС движется к «экономической холодной войне» с КНР. По мнению Орбана, произведенным в ЕС товарам будет трудно найти сбыт на мировом рынке, «если мир окажется расколотым на два блока». Венгрия намерена и дальше вести торговлю с обеими сторонами, хотя Орбан не уверен, что Будапешт сможет и дальше успешно следовать своей стратегии экономического нейтралитета, учитывая негативное отношение к ней в ЕС.

Против пошлин на китайские электромобили проголосовали также Мальта, Словения и Словакия. Швеция, чей флагманский автопроизводитель Volvo принадлежит китайскому холдингу Geely, воздержалась. Так же поступила и Испания, премьер-министр которой Педро Санчес во время своего визита в Китай в сентябре призвал ЕС не вводить пошлины на электромобили из КНР.

Среди стран, которые проголосовали «за», — Франция, Италия и Польша. Президент Франции Эмманюэль Макрон после переговоров с Шольцем 2 октября заявил, что полностью поддерживает введение пошлин, потому что ЕС «должен защищать равные правила игры во всех секторах промышленности». По его словам, китайские госсубсидии производителям электрокаров привели к «перекосу» на рынке, и если равные условия не будут восстановлены, то это может поставить под угрозу надежды «производить и сохранить свое промышленное присутствие в Европе».

Каковы возможные ответные действия Китая

Китайская торговая палата при ЕС выразила «глубокое разочарование» результатами пятничного голосования, назвав решение «протекционистскими торговыми мерами». Палата призвала ЕС подходить к этому вопросу с осторожностью, отложить введение пошлин и «отдать приоритет разрешению споров и торговой напряженности путем консультаций и диалога», сообщает Global Times. Министерство торговли Китая, в свою очередь, заявило, что «протекционистские практики» ЕС серьезно нарушают правила ВТО. Тем не менее, как отмечает AP, у ЕС и Китая есть еще четыре недели для переговоров, следующий раунд консультаций должен начаться 7 октября.

В европейском аналитическом сообществе ожидают, что в ответ КНР введет пошлины на продукцию из ЕС в ближайшие недели или даже дни. «Пошлины на бренди могут прийти очень быстро, а на свинину и молочные продукты уже в ближайшее время», — сказал Euractiv старший юрист фирмы Van Bael & Bellis (Брюссель) Виктор Шекк.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Василий Кашин убежден, что действия Пекина вряд ли ограничатся пошлинами на пищевую продукцию из Европы, а начатые КНР антидемпинговые расследования были лишь «предупредительными выстрелами». «Хотя объем экспорта электромобилей в ЕС не столь большой, Китай шел на огромные инвестиции именно в их производство в расчете на то, что в будущем они станут мотором для китайского экспорта в развитые страны. Пекин для этого не только вложил много средств, но и перестроил свою автомобильную отрасль определенным образом, а теперь получается, что США и Евросоюз, введя скоординированные санкции, подрубили его планы. Очевидно, что Китай подготовит соизмеримый ответ, а также скорректирует отчасти свой подход к отношениям с Европой в целом», — отметил эксперт в разговоре с РБК.

По его прогнозу, Китай ответит исходя из своего понимания расстановки сил в ЕС, нанеся удар по экспорту отдельных стран. В частности, они могут коснуться поставок европейских автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания, что прежде всего затронет Германию. «Пекин легко может закрыть свой рынок для дорогостоящих европейских автомобилей, поскольку это скорее предмет престижного потребления, а значит, никак не повлияет ни на экономическую активность, ни на социальную сферу», — полагает эксперт.

Заместитель директора ИМЭМО РАН, китаист Александр Ломанов заявил РБК, что новые меры ЕС разрушают основу стратегического партнерства Европы и Китая. «Речь идет об очень серьезной и долгосрочной ситуации, в которой взаимная утрата делового доверия обретает хронический характер. Исходя из соображений внешнеполитического престижа и внутриполитического самолюбия, Пекин абсолютно точно не оставит это решение ЕС без встречных последствий», — отметил эксперт. Он разделяет мнение, что ответные меры Китая вряд ли будут сводиться к ограничению ввоза европейской сельхозпродукции. Ранее уже говорилось о возможности ограничения поставок из Китая редкоземельных металлов, которые необходимы ЕС для производства высокотехнологичной продукции, напоминает эксперт.

Ломанов считает, что Европа вводит эти ограничения с двумя целями: во-первых, чтобы создать благоприятные условия для западных производителей и избавить их от конкуренции с китайской продукцией, а во-вторых, чтобы притормозить технологический рост КНР и лишить китайских производителей повышения экспортных доходов. «Глядя на это, Китай будет вкладывать в свое научно-технологическое развитие еще больше средств, а западные страны продолжат вводить дополнительные ограничения. Вопрос в том, на какой стадии удастся переломить эту негативную тенденцию. С осторожностью я бы сказал, что эта перспектива ближайших лет», — заключил он.