WSJ узнала об идее Белого дома предоставить помощь Израилю на $1 млрд
Администрация президента США Дональда Трампа просит конгресс одобрить предоставление Израилю военной помощи на $1 млрд, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
В пакет помощи могут войти 4,7 тыс. бомб весом по 450 кг на сумму $700 млн и бронированные бульдозеры компании Caterpillar на $300 млн. Газета отмечает, что эти бульдозеры в прошлом использовались израильскими властями для сноса домов палестинцев.
Одобрение конгрессом продаж оружия требуется в случаях, если сумма сделки превышает определенные пороговые значения. В таких случаях Госдеп направляет информацию в комитеты по иностранным делам Палаты представителей и Сената, и для заключения контракта должно быть получено согласие конгресса, отмечает WSJ.
В США 2 февраля прибыл израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. На 4 февраля намечена его встреча с Трампом. В офисе израильского премьера ранее отметили, что Нетаньяху — первый иностранный лидер, которого Трамп пригласил в Вашингтон во время второго президентского срока.
3 февраля Нетаньяху провел встречу со спецпосланником США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом по поводу перемирия с ХАМАС. Axios сообщал со ссылкой на источники, что израильский премьер на встрече с американским президентом попытается добиться от последнего одобрения продолжения боев с ХАМАС после окончания первой фазы прекращения огня.
Перемирие между Израилем и палестинской группировкой действует с 19 января. В рамках него идет освобождение взятых в плен боевиками заложников в обмен на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев.
Всего на первом этапе, который продлится 42 дня, Израилю вернут 33 заложников (25 живых) в обмен на передачу ХАМАС сотен палестинцев. 13 заложников в рамках договоренностей уже были освобождены (в их числе лица с гражданством США, Франции, Аргентины), вне соглашения также были освобождены пять тайцев.
В заложниках у ХАМАС остается россиянин Александр Труфанов, которого, как предполагается, тоже освободят на первом этапе соглашения, а также уроженец Донбасса и сын гражданки России Максим Харкин — вопрос его возвращения решается. Всего в секторе Газа осталось около 90 заложников, по меньшей мере треть из них мертвы.
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