Израиль поставил ХАМАС ультиматум по дальнейшему освобождению палестинцев

Нетаньяху и глава Минобороны Израиля отсрочили освобождение палестинцев в обмен на израильских заложников, пока ХАМАС не обеспечит их безопасность при последующих передачах. В Хан-Юнисе при передаче 30 января произошли беспорядки

Люди наблюдают за прямой трансляцией освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа, в Тель-Авиве, Израиль, 25 января 2025 года (Фото: Amir Levy / Getty Images)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Исраэль Кац распорядились отсрочить освобождение палестинцев, которое должно было произойти 30 января, и провести его только после того, как палестинская группировка ХАМАС гарантирует безопасный вывод израильских заложников. Об этом сообщил советник израильского премьера Дмитрий Гендельман в телеграм-канале.

Израиль потребовал, чтобы посредники добились от ХАМАС выполнения этого условия, добавил советник.

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«Я с крайней серьезностью отношусь к шокирующим кадрам, снятым во время освобождения наших похищенных. Это очередное доказательство невообразимой жестокости террористической организации ХАМАС. Я требую от посредников гарантировать, что такие угрозы больше не повторятся, и обеспечить безопасность наших похищенных», — заявил Нетаньяху.

Премьер Израиля предупредил, что тот, кто посмеет навредить израильским заложникам, «заплатит за это».

По условиям сделки Израиля и ХАМАС, в рамках которой с 19 января в секторе Газа действует перемирие, в обмен на одного заложника, освобожденного группировкой, Израиль должен выпускать из тюрем несколько десятков палестинцев.

Ранее, 30 января, ХАМАС освободил из заложников двух израильтян и пятерых тайцев. 29-летнюю израильтянку Арбель Йехуд перед передачей провели мимо развалин дома бывшего лидера ХАМАС Яхьи Синвара, вокруг нее и окруживших ее боевиков собралась толпа палестинцев, которые громко выражали свое недовольство.

Дом Яхьи Синвара находился в Хан-Юнисе, где и происходила передача заложников. Там толпа мешала проезду и окружила одну из машин Красного Креста, где, вероятно, находился один из заложников, писала The Times of Israel.