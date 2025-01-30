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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Израиль поставил ХАМАС ультиматум по дальнейшему освобождению палестинцев

Израиль задержал освобождение палестинцев и потребовал обезопасить заложников
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Нетаньяху и глава Минобороны Израиля отсрочили освобождение палестинцев в обмен на израильских заложников, пока ХАМАС не обеспечит их безопасность при последующих передачах. В Хан-Юнисе при передаче 30 января произошли беспорядки
Люди наблюдают&nbsp;за прямой трансляцией освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа,&nbsp;в Тель-Авиве, Израиль,&nbsp;25 января 2025 года
Люди наблюдают за прямой трансляцией освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа, в Тель-Авиве, Израиль, 25 января 2025 года (Фото: Amir Levy / Getty Images)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Исраэль Кац распорядились отсрочить освобождение палестинцев, которое должно было произойти 30 января, и провести его только после того, как палестинская группировка ХАМАС гарантирует безопасный вывод израильских заложников. Об этом сообщил советник израильского премьера Дмитрий Гендельман в телеграм-канале.

Израиль потребовал, чтобы посредники добились от ХАМАС выполнения этого условия, добавил советник.

Израиль поставил ХАМАС ультиматум по дальнейшему освобождению палестинцев
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«Я с крайней серьезностью отношусь к шокирующим кадрам, снятым во время освобождения наших похищенных. Это очередное доказательство невообразимой жестокости террористической организации ХАМАС. Я требую от посредников гарантировать, что такие угрозы больше не повторятся, и обеспечить безопасность наших похищенных», — заявил Нетаньяху.

Премьер Израиля предупредил, что тот, кто посмеет навредить израильским заложникам, «заплатит за это».

ХАМАС отпустил двух израильтян и пятерых тайцев
Политика
Фото:Mahmoud Issa / Reuters

По условиям сделки Израиля и ХАМАС, в рамках которой с 19 января в секторе Газа действует перемирие, в обмен на одного заложника, освобожденного группировкой, Израиль должен выпускать из тюрем несколько десятков палестинцев.

Ранее, 30 января, ХАМАС освободил из заложников двух израильтян и пятерых тайцев. 29-летнюю израильтянку Арбель Йехуд перед передачей провели мимо развалин дома бывшего лидера ХАМАС Яхьи Синвара, вокруг нее и окруживших ее боевиков собралась толпа палестинцев, которые громко выражали свое недовольство.

Дом Яхьи Синвара находился в Хан-Юнисе, где и происходила передача заложников. Там толпа мешала проезду и окружила одну из машин Красного Креста, где, вероятно, находился один из заложников, писала The Times of Israel.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Израиль ХАМАС заложники
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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