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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Сколько женщин, детей и мужчин отпустит ХАМАС при обмене. Инфографика

Стало известно, сколько женщин, детей и мужчин освободит ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
С 19 января действует режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Первая фаза перемирия предполагает возвращение 33 из 98 заложников. Кого вернут в рамках обмена — в графике РБК
Фото: Chen Junqing / XinHua / Global Look Press
Фото: Chen Junqing / XinHua / Global Look Press

19 января началась первая фаза режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Перемирие предполагает возвращение из палестинского плена 33 из 98 заложников в течение первых шести недель. По информации The Times of Israel, в списке на первый обмен десять женщин, 11 мужчин в возрасте до 50 лет и десять — старше 50, а также два последних находящихся в плену ребенка — двухлетний Кфир и пятилетний Ариэль Бибасы.

Ранее сообщалось, что первая фаза обмена предполагает возвращение преимущественно живых заложников из числа женщин, детей, пожилых старше 50 лет, а также больных и раненых. Последних в списке должно быть девять человек. Также до 1 марта планируют обменять девять заложников с двойным гражданством, в числе которых россиянин Александр Труфанов.

Соглашение в числе прочего предполагает вывод войск ЦАХАЛ из густонаселенных районов сектора Газа и, в долгосрочной перспективе, полное прекращение войны и установление мира в регионе.

Последний обмен пленными состоялся в ноябре 2023 года, через полтора месяца после нападения ХАМАС на Израиль. Тогда члены палестинской организации освободили 105 человек. В обмен Израиль выпустил из тюрем 240 палестинских заключенных. По данным NYT, более 70% из них были моложе 19 лет.

7 октября члены палестинского военного движения напали на приграничные с сектором Газа регионы Израиля и захватили более 250 заложников. Еще около 1,2 тыс. человек, по данным Израиля, в тот день погибли от рук боевиков. Атаку в Израиле объявили войной, и ЦАХАЛ начала на территории Газы военную операцию «Железные мечи».

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Теги
Анастасия Сирина Анастасия Сирина, Валентина Шварцман Валентина Шварцман
ХАМАС Израиль палестино-израильский конфликт пленные обмен пленными сектор Газа
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