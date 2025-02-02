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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Нетаньяху попытается получить одобрение Трампа на продолжение боев в Газе

Axios узнала о планах Нетаньяху договориться Трампом о продолжении войны с ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Нетаньяху попытается убедить Трампа одобрить продолжение боев с ХАМАС после завершения первого этапа перемирия, пишут Axios и Channel 12. По данным последнего, при этом Израиль готов продолжать перемирие и освобождение пленных
Биньямин&nbsp;Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, намеченной на 4 февраля, попытается добиться от последнего одобрения продолжения боев с палестинским исламистским движением ХАМАС после окончания первой фазы перемирия, сообщили Axios три израильских чиновника.

Также об этом заявил источник израильского телеканала Channel 12, знакомый с деталями. По его словам, хотя Израиль готов продолжить режим прекращения огня и освобождать палестинских заключенных в обмен на заложников, на встрече с Трампом будет представлена иная позиция, согласно которой Тель-Авив не готов завершить войну, не достигнув своих целей — обеспечения безопасности своих южных территорий и отсутствия ХАМАС у власти в секторе Газа.

Один из собеседников Axios отметил, что решение Нетаньяху не переходить ко второй фазе соглашения о перемирии может привести еще как минимум к одному году боевых действий в секторе Газа. Оба издания подчеркивают, что израильский премьер решил не предпринимать никаких действий по сделке до общения с Трампом и отменил встречу с командой переговорщиков, решив не отправлять делегацию в Катар, который вместе с США является посредником в сделке.

Нетаньяху в США обсудит второй этап сделки с ХАМАС и встретится с Трампом
Политика

Нетаньяху отправился в Вашингтон утром 2 февраля. Перед отлетом он заявил, что встречи в США будут посвящены «важным, критическим вопросам, стоящим перед Израилем и регионом: победе над ХАМАС, освобождению всех наших заложников и борьбе с иранской террористической группировкой во всех ее компонентах, которая угрожает миру Израиля, Ближнего Востока и всего мира», передает Times of Israel.

Channel 12 сообщал, что Нетаньяху планирует сменить главу израильской переговорной группы с главы Моссада Давида Барнеа на министра стратегического планирования Рона Дермера, который «координирует» действия с израильским премьером и имеет хорошие отношения с администрацией Трампа. Телеканал считает, что это связано со сменой характера контактов на более дипломатический.

О том, что Нетаньяху планирует обсудить второй этап перемирия в США, до этого рассказывал советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман. На 3 февраля назначена встреча Нетаньяху со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом. Это будет 16-й день первого этапа сделки.

Первый этап перемирия между Израилем и ХАМАС начался 19 января, он рассчитан на 42 дня. В рамках его запланировано освобождение 33 израильских пленных. Группировка уже отпустила 13 из них. В рамках последующих этапов планируются, в частности, возвращение остальных заложников, в том числе мертвых, и начало восстановления сектора Газа. Израиль хочет настоять на том, чтобы ХАМАС не остался руководить эксклавом.

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Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп Израиль ХАМАС США переговоры сектор Газа
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года


 

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