Польша предупредила пилотов о «незапланированных военных действиях»

С 5 февраля по 5 мая в зоне граничащих с Россией, Белоруссией и Украиной территорий Польши будет действовать предупреждение о «незапланированных военных действиях». В январе Варшава поднимала самолеты из-за российской авиации

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Польское агентство аэронавигационного обслуживания «по просьбе военной стороны» опубликовало предупреждение для гражданских самолетов (NOTAM) о «незапланированных военных действиях, связанных с обеспечением безопасности государства». Оно будет действовать с 5 февраля по 5 мая.

«Коммюнике направлено на предупреждение гражданским пользователям воздушного пространства о возможной более интенсивной деятельности военных самолетов в восточной части его района в ответ на ситуацию с угрозой на восточной границе», — говорится в публикации агентства в X.

На карте отмечена зона действия предупреждения — это территории, граничащие с Россией, Белоруссией и Украиной.

В январе Польша поднимала в воздух самолеты из-за активности российской авиации. 23 января Варшава предупредила об активации польской и союзнической авиации.

В конце января Польша, Германия и Нидерланды подписали соглашение о намерении создать военный коридор для облегчения перемещения военного персонала и вооружений НАТО. Оно направлено на сокращение бюрократической волокиты, препятствующей быстрому трансграничному передвижению войск и вооружений по одному из основных коридоров от Северного моря к восточному флангу НАТО, передавал Reuters.

О том, что НАТО ведет переговоры о создании военных коридоров по всей Европе в рамках системы «военного Шенгена», ранее писала The Times. Инициатива обсуждается с 2017 года, новый импульс она получила после начала военной операции России на Украине.

Глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк призывал создавать военные коридоры между странами блока, отмечая, что слишком большая бюрократическая волокита может привести к проволочкам в случае начала военного конфликта с Россией.

Российские власти раскритиковали планы НАТО и сочли инициативу нагнетанием напряженности. «Альянс всегда считал нашу страну так называемым условным противником. Сейчас он считает нашу страну очевидным противником, в открытую», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также предупредил об «ответных мерах по обеспечению нашей собственной безопасности». Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у страны нет «никаких резонов» воевать с НАТО.