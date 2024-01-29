Times назвала срок согласования «военного Шенгена»

Times: НАТО может согласовать систему военного Шенгена до саммита в июле

Перемещение военных грузов внутри Европы осложняется многочисленными ограничениями, которые мешают войскам НАТО быстро передвигаться. Прогресса по их отмене могут достичь к июлю. Кремль называл это нагнетанием напряженности

Фото: Leon Neal / Getty Images

НАТО ведет переговоры о создании военных коридоров по всей Европе в рамках системы «военного Шенгена», о результатах могут объявить до июльского саммита альянса в Вашингтоне, пишет The Times.

Издание поясняет, что головной болью для руководства НАТО остается путаница с правилами, которые ограничивают обмен и перемещение военной техники не только между странами Европы, но и регионами Германии. Трансграничные учения часто связаны со значительной бюрократической волокитой, которая в условиях военного кризиса отняла бы время.

Командование НАТО разрабатывало инициативу «военного Шенгена» в 2017 году, однако соглашение так и не было заключено. Новый импульс эта идея получила после начала Россией военной операции на Украине.

Генерал-лейтенант Бен Ходжес, занимавший в 2017-м должность командующего армией США в Европе, рассказывал, что хотел бы добиться такого же быстрого перемещения войск по континенту, «как это делают мигранты». Он назвал «удивительно громоздким процессом» то, как в некоторых странах проходит согласование перемещения военных грузов.

«Я был наивен, я просто предполагал: ну, это все страны ЕС или НАТО, это должно быть похоже на поездку из Флориды в Вирджинию по [трассе] I-95. И это абсолютно не так», — признал генерал-лейтенант.

К лету 2023-го полностью ситуацию исправить не удалось, рассказывал Ходжес. Он подчеркнул, что единственный показатель, значимый для эффективного сдерживания, — «быстрее русских добраться до критического места». Генерал пояснил, что «военный Шенген» должен позволить конвоям «пересекать границы [стран ЕС] с той же легкостью, что и грузовикам с яблоками».

Киберпонедельник на РБК Pro

Скидки до 76% на подписку

и образовательные опции Купить со скидкой

Российские власти раскритиковали планы НАТО и сочли инициативу нагнетанием напряженности. «Альянс всегда считал нашу страну так называемым условным противником. Сейчас он считает нашу страну очевидным противником, в открытую», — сказал представитель президента Дмитрий Песков. Он предупредил об «ответных мерах по обеспечению нашей собственной безопасности».