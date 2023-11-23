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Политика ,  
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В НАТО предложили создать «военный Шенген»

Глава командования тылового обеспечения НАТО Зольфранк предложил военный Шенген
Глава тылового командования НАТО, дислоцирующегося в Германии, призвал готовиться «задолго до того, как будет применена ст. 5» Североатлантического договора. Альянс должен иметь возможность оперативно перебрасывать войска
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images

НАТО должно ввести «военный Шенген» — создать зону свободного военного перемещения, аналогичную Шенгенской зоне, которая позволяет свободное передвижение войск внутри большей части ЕС. Об этом заявил Reuters глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк.

«Мы должны быть на шаг впереди. Мы должны подготовить театр действий задолго до того, как будет применена статья 5», — сказал он. По словам Зольфранка, альянс должен иметь возможность оперативно перебрасывать войска в нужную точку на восточном фланге.

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Фото:Jussi Nukari / IMAGO / Global Look Press

По его словам, слишком большая бюрократическая волокита препятствует передвижению войск по Европе и может привести к проволочкам в случае начала военного конфликта с Россией. «То, что мы не сделаем в мирное время, не будет готово в случае кризиса или войны», — считает Зольфранк.

Объединенное командование по тыловому обеспечению и логистике (JSEC) базируется в городе Ульм на юге Германии. Оно дислоцируется там с 2021 года, в задачи командования входит координация перемещения военных на континенте и хранение боеприпасов на восточном фланге.

В июле страны — члены НАТО достигли договоренностей по плану, который подробно описывает, как альянс будет реагировать в случае «российской атаки». В Москве неоднократно указывали на усиление присутствия сил НАТО у российских границ. Так, в августе министр обороны Сергей Шойгу говорил, что в странах Восточной Европы вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии собрана военная группировка численностью 360 тыс. человек.

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
Шенген военные Европа ЕС

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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