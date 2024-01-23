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Военная операция на Украине ,  
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Польша «активировала» самолеты из-за активности российской авиации

Генштаб армии Польши: из-за российской авиации активированы польские самолеты
Сюжет
Военная операция на Украине
МиГ-29 ВВС Польши
МиГ-29 ВВС Польши (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Оперативное командование вооруженных сил (ВС) Польши сообщило об активации польской и союзнической авиации из-за интенсивной деятельности российских самолетов. Об этом ведомство сообщило в Х (Twitter).

«Запущены все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, ситуация постоянно отслеживается. Предупреждаем, что активирована польская и союзническая авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — говорится в сообщении.

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В декабре 2023 года Польша сообщила о прилете неопознанного объекта со стороны Украины. На этом фоне президент страны Дуда созвал экстренное совещание с военным руководством.

Позднее в польском Генштабе заявили, что в воздушное пространство Польши вошла российская ракета.

«У нас есть национальные и союзные радиолокационные подтверждения этого», — сказал начальник Генштаба Польши.

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Теги
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