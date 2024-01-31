Нидерланды, Польша и Германия решили создать военный коридор

Соглашение направлено на сокращение бюрократической волокиты, препятствующей быстрому передвижению войск через границы, пишет Reuters. Мера затрагивает один из основных коридоров от Северного моря к восточному флангу НАТО

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Нидерланды, Польша и Германия подписали декларацию о намерениях создать военный коридор, сообщила в X (ранее — Twitter) врио главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

«Нам нужен военный Шенген, чтобы перемещать военный персонал и грузы быстрее и эффективнее. <...> Мы сделали важный шаг: Польша, Германия и Нидерланды подписали декларацию для создания военного коридора», — написала она.

Оллонгрен выразила уверенность, что эта мера сделает Европу сильнее.

Соглашение было подписано 30 января. Оно направлено на сокращение бюрократической волокиты, препятствующей быстрому трансграничному передвижению войск и вооружений по одному из основных коридоров от Северного моря к восточному флангу НАТО, пишет Reuters.

О том, что НАТО ведет переговоры о создании военных коридоров по всей Европе в рамках системы «военного Шенгена», ранее писала The Times. Создать подобную зону свободного военного перемещения, в частности, призывал глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк.

The Times поясняла, что головной болью для руководства НАТО остается путаница с правилами, которые ограничивают обмен и перемещение военной техники не только между странами Европы, но и регионами Германии. Зольфранк предупреждал, что слишком большая бюрократическая волокита может привести к проволочкам в случае начала военного конфликта с Россией.

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Командование НАТО разрабатывало инициативу «военного Шенгена» в 2017 году, однако соглашение так и не было заключено. Новый импульс эта идея получила после начала Россией военной операции на Украине. По данным The Times, альянс может объявить о результатах переговоров до саммита, который в июле пройдет в Вашингтоне.

Российские власти раскритиковали планы НАТО и сочли инициативу нагнетанием напряженности. «Альянс всегда считал нашу страну так называемым условным противником. Сейчас он считает нашу страну очевидным противником, в открытую», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также предупредил об «ответных мерах по обеспечению нашей собственной безопасности». Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у страны нет «никаких резонов» воевать с НАТО.