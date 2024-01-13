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Военная операция на Украине ,  
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Польша подняла в воздух самолеты из-за дальней авиации России

Армия Польши подняла в воздух самолеты из-за дальней авиации России
Сюжет
Военная операция на Украине
Армия Польши предупредила о полетах авиации Польши и союзников близ границы с Украиной в связи с активностью российских самолетов. Польские военные в начале января дважды поднимали самолеты по этой причине
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Российская дальняя авиация проявляет повышенную активность, Польша запустила «все необходимые процедуры для обеспечения безопасности» своего воздушного пространства. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в Twitter (переименован в X).

«Предупреждаем, что активизировалась польская и союзная авиация, что может быть связано с повышенным уровнем шума, особенно в юго-восточной части страны», — уточнили польские военные.

За последнее время польская авиация не раз сообщала о реагировании на полеты российских самолетов, в частности 1 и 2 января. В конце декабря, после взрывов в Киеве, Одессе, Харькове, Черкассах, Львове и Днепре в польских вооруженных силах сообщили о нарушении воздушного пространства Польши неопознанным объектом. Генштаб Польши предположил, что речь идет о российской ракете, однако военные не смогли обнаружить ее следы после изучения местности.

«Никаких доказательств нам представлено не было. На мою просьбу подтвердить документально то, что содержится в ноте [протеста от МИД Польши], я получил отказ», заявил временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш.

Прошлой осенью в небе над Варшавой впервые в истории развернули систему противоракетной обороны, ее обеспечивают американские системы Patriot.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Польша Украина дальняя авиация НАТО
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