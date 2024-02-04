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Военная операция на Украине ,  
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В Палате представителей предложили выделить помощь Израилю без Украины

В Палате представителей предложили помощь Израилю на $17,6 млрд без Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Палата представителей на следующей неделе собирается рассмотреть законопроект о военной помощи Израилю в размере $17,6 млрд. Деньги для Украины в нем не предусмотрены

Палата представителей конгресса США, контролируемая республиканцами, на следующей неделе собирается рассмотреть законопроект о военной помощи Израилю в размере $17,6 млрд, деньги для Украины он не включает. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо спикера палаты Майка Джонсона.

Законопроект о финансировании помощи Израилю был предложен комитетом по ассигнованиям. Сумма в $17,6 млрд, в частности, включает средства на пополнение израильских систем противоракетной обороны, а также запасов американского оружия, поставленного Израилю после нападения ХАМАС.

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Фото:Глеб Гаранич / Reuters

Сенат, контролируемый демократами, намерен представить свой законопроект, который предусмотрит военную помощь не только Израилю, но и Украине. В него, как ожидается, также войдут предложения по укреплению границы США с Мексикой, сообщает агентство.

Конгресс в конце 2023 года не смог одобрить пакет расходов в размере более $100 млрд, который включает помощь Украине, Израилю и Тайваню. Из этой суммы $61,4 млрд, в частности, было предназначено для поддержки Киева, $14,3 млрд — для Израиля.

Республиканцы настаивают на укреплении границы США с Мексикой и ужесточении иммиграционной политики в обмен на выделение дополнительной военной помощи. В ноябре прошлого года палата представителей одобрила законопроект о помощи Израилю на $14,3 млрд — Украина в нем не упоминалась. Президент Джо Байден в то же время обещал наложить вето на законопроект, если тот будет согласован без учета помощи Киеву.

В январе телеканал CNN сообщал, что в сенат в ближайшие дни могут внести законопроект по границе, принятие которого разблокирует помощь Киеву. Однако затем издание Axios писало, что у сенаторов пока не получается преодолеть разногласия и что они находятся на грани отказа от двухпартийного соглашения по границе.

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В декабре США выделили Украине $250 млн — последний пакет помощи.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, украинский лидер Владимир Зеленский оказался «в очень непростом положении», так как «ему перестали давать деньги, для него за границей не хватает снарядов».

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Теги
Елена Чернышова
палата представителей США военная помощь Израиль Украина
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