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Связанная с помощью Киеву сделка в сенате США оказалась под угрозой срыва

Axios: cвязанная с помощью Украине сделка в сенате оказалась под угрозой срыва
Сделка по законопрокту о миграции между республиканцами и демократами должна стать компромиссом, который разблокирует пакет Украине. Однако у сенаторов пока не получается преодолеть разногласия
Сенатская сторона Капитолия США в Вашингтоне
Сенатская сторона Капитолия США в Вашингтоне (Фото: Leah Millis / Reuters)

Американские сенаторы находятся на грани отказа от двухпартийного соглашения по обеспечению безопасности границы с Мексикой, которое республиканцы ставили условием для продолжения финансирования военной помощи Украине, утверждает издание Axios.

Соглашение может стать компромиссом, который разблокирует пакет военной помощи Украине, Тайваню и Израилю, на котором настаивает администрация Джо Байдена, поскольку часть республиканцев, поддерживающих Дональда Трампа и блокирующих помощь этим странам, настаивает на серьезном ужесточении иммиграционной политики. Однако пока сенаторы не могут договориться даже о публикации самого текста законопроекта.

Над самим соглашением группа переговорщиков от двух партий работала последние несколько недель, однако пока общий текст законопроекта не опубликован. Часть законодателей требует, чтобы это произошло как можно быстрей, рассчитывая, что это изменит ситуацию. Также, как отметил сенатор Джон Корвин, есть те, кто изначально выступал против помощи Украины, а теперь принципиально стал заявлять, что не будет голосовать и за соглашение по границе.

Вместе с тем среди республиканцев есть и те, кто призывает не спешить и попробовать добиться компромисса, а во всех проблемах винит внешние силы. Так, например, представляющий Южную Дакоту Майк Раундс заявил, что причиной происходящего может быть «российская кампания дезинформации».

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Фото:Tasos Katopodis / Getty Images

27 февраля CNN сообщила, что группа сенаторов работает над соглашением, которое предоставит возможность существенно ограничить пересечение нелегальными мигрантами южной границы. Сделка также должна ускорить процесс предоставления убежища до шести месяцев. Сейчас этот процесс может занимать до десяти лет.

В конце декабря 2023 года США выделили Украине последний пакет помощи на $250 млн. Продолжение финансирования на 2024 год пока не прошло согласование в конгрессе. Президент Джо Байден предлагает выделить на эти цели $61 млрд, но республиканцы требуют больше финансирования на охрану собственных границ.

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Российские власти осуждают помощь Украине со стороны Запада и заявляют, что она не помешает целям Москвы, но продлит конфликт.

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