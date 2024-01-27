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Военная операция на Украине ,  
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CNN узнал о предложении проекта по границе в обмен на помощь Украине

CNN: в сенат США могут внести законопроект о границе в обмен на помощь Киеву
Сюжет
Военная операция на Украине
Группа сенаторов работает над соглашением, которое предоставит возможность существенно ограничить пересечение южной границы США. Сделка, как ожидается, будет обнародована на следующей неделе
Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters
Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

В сенат США в ближайшие дни могут внести законопроект по границе, принятие которого разблокирует помощь Украине, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Группа сенаторов, включая республиканца Джеймса Лэнкфорда из Оклахомы, Кирстен Синема из Аризоны и демократа Криса Мерфи из Коннектикута, работают над соглашением, которое предоставит возможность существенно ограничить пересечение нелегальными мигрантами южной границы. Сделка также должна ускорить процесс предоставления убежища до шести месяцев. Сейчас этот процесс может занимать до десяти лет.

Соглашение, как ожидается, будет обнародовано на следующей неделе, сообщает телеканал. В сенате рассчитывают, что оно позволит разблокировать помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Президент Джо Байден назвал сделку, над которой работают сенаторы, одновременно жесткой и справедливой. «То, что обсуждается, — в случае принятия закона — будет самым жестким и справедливым комплексом реформ для обеспечения безопасности границы, который когда-либо был в нашей стране», — отметил Байден. По его словам, это дало бы ему полномочия «закрывать границу, когда она будет перегруженной». «И если бы мне дали такие полномочия, я бы воспользовался ими в тот день, когда подпишу закон», — добавил американский лидер.

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В частности, если количество пересечений границы мигрантами превысит 8500 за день, Министерство внутренней безопасности будет обязано закрыть границу для тех, кто пересекает ее незаконно. Любому, кто попытается перейти границу дважды, пока она будет закрыта, запретят въезд в США на один год.

Конгресс США в конце прошлого года не смог одобрить пакет расходов в размере более $100 млрд, который включает помощь Украине, Израилю и Тайваню. Республиканцы настаивают на укреплении границы США с Мексикой и ужесточении иммиграционной политики в обмен на выделение дополнительной военной помощи.

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В декабре США выделили Украине военную помощь на $250 млн — последний пакет поддержки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на этой неделе заявил, что президент Украины Владимир Зеленский оказался «в очень непростом положении», так как «ему перестали давать деньги, для него за границей не хватает снарядов».

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Елена Чернышова
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