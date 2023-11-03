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Военная операция на Украине ,  
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Палата представителей США одобрила проект о помощи Израилю без Украины

Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю без Украины
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Военная операция на Украине
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Байден в октябре запросил у конгресса согласования пакета помощи объемом $105 млрд, из которых $61,4 млрд предназначались Украине. Палата представителей одобрила только помощь Израилю. Президент обещал наложить на проект вето
Фото: Elizabeth Frantz / Reuters
Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Палата представителей США (нижняя палата конгресса) одобрила законопроект о помощи Израилю на $14,3 млрд без упоминания Украины, сообщает The Hill cо ссылкой на результаты голосования.

Проект поддержали 226 членов палаты, против проголосовали 196. Как отмечает The Hill, к республиканцам, которые в настоящее время имеют большинство в палате представителей, присоединились 12 демократов. Теперь законопроект будет передан на рассмотрение в сенат США (верхняя палата), а в случае принятия — отправится на подпись президенту Джо Байдену.

Сам Байден ранее говорил, что наложит вето на законопроект, если он будет согласован без учета интересов Украины. В Белом доме обещали продолжать работать с конгрессом, чтобы достичь соглашения по запросу на дополнительное финансирование: Байден еще в октябре запросил у конгресса согласования пакета общим объемом $105 млрд; из этой суммы $61,4 млрд предназначено для военной поддержки Украины, $14,3 млрд — Израиля.

После принятия законопроекта палатой представителей ее новый спикер Майк Джонсон заявил, что вопрос о выделении дополнительных средств на помощь Украине нужно будет рассмотреть после решения проблемы с военной помощью Израилю. «Скоро мы займёмся вопросом Украины. Он будет следующим», — пообещал он.

В то же время лидер большинства в сенате Чак Шумер (демократ) заявил, что сенат не будет голосовать по этому законопроекту, подготовив вместо него новый — более широкий пакет мер, включающих помощь как Израилю, так и Украине.

Законопроект, который был впервые представлен Республиканской партией, подразумевает выделение Израилю экстренной дополнительной помощи на $14,3 млрд. На системы ПРО и ПВО «Железный купол» предлагается выделить $4 млрд, еще $1,2 млрд — на разработку системы ПРО «Железный луч». 

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Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, комментируя документ на брифинге в Белом доме 31 октября, заявил, что он не отвечает интересам национальной безопасности США. Глава Пентагона Ллойд Остин тогда же отмечал, что без американской помощи Украине Россия добьется успеха в своей военной операции.

Россия осуждает оказание военной помощи Украине. В Кремле говорили, что поставки техники и боеприпасов только затянут конфликт, но не помешают российской армии достичь своих целей.
 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
палата представителей США Израиль Военная операция на Украине финансовая помощь
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