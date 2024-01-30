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Военная операция на Украине ,  
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Politico сообщило о риске «судного дня» для Киева без помощи Запада

Politico: Украина надеется избежать «судного дня» при отсутствии помощи Запада
Сюжет
Военная операция на Украине
Финансовая поддержка со стороны Запада имеет критическое значение, заявили в Раде; без нее придется перенаправлять ограниченные ресурсы на более приоритетные нужды, признал Нацбанк. Дефицит бюджета Украины оценивается в $39 млрд
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Если страны ЕС не согласуют выделение Украине €50 млрд и в США тоже не договорятся о помощи Киеву, Украина не сможет продолжать бороться с российский армией и поддерживать экономику, разрушенную военными действиями, пишет Politico со ссылкой на экспертов.

«В настоящий момент мы даже не рассматриваем вариант, при котором мы не получим эту помощь. Для нас это критично, потому что от нее зависит своевременность и целостность невоенных расходов», — сказал изданию глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

Для развития военной промышленности, выплат военным и сотрудникам Службы безопасности, поддержки пенсионеров и вынужденных переселенцев Украина используют бюджетные средства. Кредиты и гранты стран Запада покрывают расходы на закупку и обслуживание иностранных вооружений, а также социальные нужды, такие как зарплата госслужащих, а также работников сфер медицины и образования.

Гетманцев ранее говорил в эфире украинского телевидения, что в этом году в государственном бюджете страны заложена сумма западной помощи в размере $37 млрд. При этом дефицит бюджета оценивается в $39 млрд, пишет Politico.

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По данным украинского Минфина, с начала полномасштабных боев страны Запада оказали стране финансовую помощь на сумму $73,7 млрд. Однако в последние дни ее приток замедлился на фоне обострения на Ближнем Востоке и подготовки США к выборам президента. В январе Киев официально не получал новых пакетов помощи, отмечает газета.

Украина рассчитывает, что может избежать наступления «судного дня» и без помощи Запада, пишет издание, отмечая, что не все чиновники настроены «так мрачно», как Гетманцев. «Украина сможет какое-то время поддерживать себя за счет собственных внутренних ресурсов», — сказал газете глава Нацбанка Андрей Пышный. Регулятор ранее сообщил, что по состоянию на 1 января международные резервы Украины составляли $40,5 млрд, за декабрь они выросли на 4,4%. По словам Пышного, несмотря на риски, «мы сохраняем оптимизм».

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Однако, отметила заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко, невозможно покрыть невоенные расходы за счет внутренних источников, учитывая, что страна находится в состоянии военного конфликта, а на территории, которые взяла под контроль Россия, приходилось около четверти ВВП. По словам Репко, аналитики сходятся во мнении, что «самый большой риск в этом году — это неполучение помощи». Необходимость западной поддержки признал и Пышный, отметив, что без нее придется перенаправлять ограниченные ресурсы на более приоритетные нужды.

ЕС будет обсуждать вопрос выделения Украине €50 млрд на четырехлетний срок на саммите 1 февраля. Ранее это решение блокировала Венгрия.

Россия осуждает как финансовую, так и военную помощь Украине, заявляя, что она не изменит ход боевых действий.

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