Дмитрий Медведев предупредил, что в случае мировой войны «уж точно — все в труху»

Медведев предупредил, что в случае мировой войны «уж точно — все в труху»

Зампред Совбеза счел несостоятельными аргументы «какого-то министра обороны какой-то Италии» о том, что поставки оружия Украине нацелены на предотвращение мировой войны

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Если начнется мировая война, желанием не допустить которую страны Запада объясняют поставки военной техники Украине, то вестись она будет не с помощью танков и истребителей, предупредил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

«Какой-то министр обороны какой-то Италии назвал поставку Украине бронетехники и другого оружия предотвращением третьей мировой. Редкий чудак на букву «м». Соседи одаренного министра из злобного туманного королевства с комплексом империи пошли еще дальше. Твердят о том, что все вооружение, которым располагает НАТО, должно быть «вот прямо сейчас» предоставлено Киеву», — пишет Медведев в своем телеграм-канале.

Он отмечает, что представители стран Запада объясняют поставки желанием предотвратить «экспансию России» и мировую войну.

«Во-первых, защита никому не нужной в Европе Украины не спасет от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что. Во-вторых, если третья мировая война начнется, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно — все в труху», — считает зампред Совбеза.

Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто накануне заявил, что третья мировая война может начаться, «если российские танки придут в Киев и на границы Европы», пишет RAI News. Бывший премьер Британии Борис Джонсон в колонке для Daily Mail с заголовком «Какого черта Запад ждет» заявил, что украинцам нужны «сотни танков» и все виды обычных вооружений.

Власти России критикуют поставки западного оружия и военной техники Украине. В Москве утверждают, что подобные действия ведут к затягиванию конфликта, но не скажутся на его конечных результатах, и цели российских военных будут выполнены.