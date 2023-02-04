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ВСУ ударили по заводу в Белгородской области

ВСУ ударили по заводу в Борисовском районе Белгородской области
Под обстрел попал Борисовский район, граничащий с Харьковской областью Украины. Пострадавших, по словам губернатора, нет

Украинские военные обстреляли Борисовский район в Белгородской области, снаряды попали на территорию гражданского промышленного завода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадавших нет: людей успели вывести на безопасное расстояние. Сформирован оперативный штаб. Все аварийные службы выехали на место», — написал он в телеграм-канале.

Борисовский район граничит с Харьковской областью Украины.

С начала военных действий на Украине власти региона неоднократно сообщали об ударах ВСУ. Последний раз Гладков писал в телеграм-канале об обстреле села Новостроевка в Грайворонском городском округе. В результате были повреждены три частных домовладения. Кроме того, снаряды попали на территорию фермерского хозяйства, повреждения получили хозпостройки и спецтехника.

ВСУ ударили по заводу в Белгородской области
ВСУ ударили по заводу в Белгородской области

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что со стороны Украины был нанесен ракетный удар по территории Стародубского муниципального округа. Система ПВО отразила атаку, были сбиты четыре ракеты.

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