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Брянский губернатор сообщил о четырех сбитых украинских ракетах

Брянский губернатор Богомаз: ПВО сбила четыре украинские ракеты в Стародубском округе
Атаке со стороны Украины подвергся Стародубский округ; по словам Александра Богомаза, сбиты четыре ракеты, никто не пострадал. Путин ранее назвал задачей Минобороны не допускать «саму возможность обстрелов»

Украинские военные утром 3 февраля нанесли ракетный удар по территории Стародубского муниципального округа, сообщил в своем Telegram губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его словам, система ПВО отразила атаку, сбиты четыре ракеты. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал он.

Муниципальный округ расположен на юге региона, он граничит с Черниговской областью Украины. Административный центр — город Стародуб.

19 января, по словам Богомаза, украинские военные нанесли удар по Унечскому району области, система ПВО отразила атаку.

31 января губернатор сообщал об обстреле села Ломаковка Стародубского муниципального округа. По его словам, удар пришелся по «мирным, гражданским объектам», пострадавших не было. В результате обстрела повреждения получили 17 домовладений, памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны и здание магазина. В двух населенных пунктах было нарушено электроснабжение. В тот же день обстрелу дважды подверглась Белгородская область, сообщал губернатор Вячеслав Гладков.

В этих регионах действуют режим среднего уровня реагирования и желтый уровень террористической опасности. 1 февраля президент Владимир Путин, говоря о ситуации в Крыму, Белгородской, Брянской и Курской областях, назвал приоритетной задачей Минобороны «ликвидировать саму возможность обстрелов».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Брянская область Александр Богомаз ПВО ракетный удар
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